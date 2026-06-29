МТС прокачала сеть для жителей микрорайона Придонской

МТС установила новое телеком-оборудование в микрорайоне Придонской на правом берегу Воронежа. Строительство базовых станций на активно развивающейся территории Советского района позволило полностью завершить модернизацию сети в микрорайоне. В результате скорость мобильного интернета выросла на 50% для 23 тыс. местных жителей. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС установили и ввели в эксплуатацию новые площадки на одной из главных улиц микрорайона – улице 232-й Стрелковой Дивизии. В зону улучшенного покрытия сети вошли многоквартирные дома, две общеобразовательные школы, два детских сада, взрослая и детская поликлиники, стоматология, школа искусств № 15 и спортивная школа № 12. Сеть высокоскоростного интернета LTE также накрыла Сквер защитников Родины, территорию храма, отделение почты, магазины и аптеки.

Увеличение скоростей мобильного интернета МТС позволит абонентам эффективно использовать приложения и сервисы вне дома или офиса, участвовать в видеоконференциях с мобильных устройств без потери качества соединения, а также оперативно загружать и передавать большие объемы информации.

«Мы продолжаем развивать сетевую инфраструктуру в Советском районе Воронежа. Например, в конце прошлого года на 75% увеличили скорость передачи данных для жителей ЖК «Ласточкино» микрорайона Шилово. Придонской – также динамично развивающийся микрорайон. С каждым годом здесь возводятся новые жилые комплексы, увеличивается число жителей и, соответственно, возрастает нагрузка на телеком-инфраструктуру. А запуск новых базовых станций позволяет нам расширить мощности сети с учетом потребления интернет-трафика будущими новоселами», – сказал директор филиала МТС в Воронежской области Василий Голуб.

В 2025 г. МТС увеличила скорость передачи данных в трех крупных ЖК в Центральном и Ленинском районах Воронежа. Весной 2026 г. МТС обновила сеть LTE на городской набережной для спортсменов школы олимпийского резерва по прыжкам в воду им. Д. Саутина и жителей близлежащих многоквартирных домов по улицам Набережная и Димитрова, а также частных домовладений.