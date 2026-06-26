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«Триафлай» представил новое решение для управления сервисными службами и эксплуатацией оборудования

Компания «Триафлай» объявила о выпуске нового отраслевого решения «Мобильный инженер», предназначенного для автоматизации работы сервисных служб, технических подразделений и служб эксплуатации оборудования. Решение позволяет организовать единый цифровой контур управления инцидентами, техническим обслуживанием, выездными работами и контролем состояния активов. Об этом CNews сообщили представители компании «Триафлай».

Новый продукт разработан на базе платформы «Триафлай», включенной в Единый реестр отечественного программного обеспечения, и стал логичным развитием аналитической платформы, которая на протяжении многих лет использовалась организациями для построения систем мониторинга, отчетности и поддержки принятия решений.

В отличие от традиционных систем управления заявками и сервисным обслуживанием, «Мобильный инженер» объединяет операционный контур работы инженерных подразделений с развитой аналитикой. Система не только фиксирует события, заявки, отказы и результаты работ, но и формирует единую модель эксплуатации оборудования, позволяя анализировать причины простоев, оценивать эффективность сервисных процессов и прогнозировать потребности в ресурсах.

Решение обеспечивает централизованный учет оборудования, регистрацию и обработку инцидентов, управление заказ-нарядами и выездными работами, контроль складских запасов и запасных частей, а также планирование регламентного обслуживания.

При этом ключевым плюсом системы является встроенный аналитический инструментарий, позволяющий руководителям получать объективную картину состояния активов и сервисных процессов в режиме реального времени. Благодаря использованию накопленных исторических данных платформа поддерживает предиктивный анализ, включая прогнозирование отказов оборудования, планирование потребности в инженерных ресурсах и запасных частях, а также выявление факторов, влияющих на эксплуатационные затраты и доступность оборудования.

Почему разработка без кода становится новым стандартом управления сервисами
Почему разработка без кода становится новым стандартом управления сервисами Цифровизация

«Большинство решений на рынке сосредоточены на автоматизации сервисных процессов и учете выполненных работ. Мы пошли дальше и объединили эксплуатационный контур с аналитической платформой. Это позволяет не только управлять инцидентами и техническим обслуживанием, но и понимать причины возникновения проблем, прогнозировать риски и принимать решения на основе данных. По сути, «Мобильный инженер» превращает сервисную службу из центра затрат в инструмент повышения эффективности эксплуатации активов», — сказал коммерческий директор компании «Триафлай» Владимир Борботько.

По оценке разработчика, внедрение решения позволяет сократить простои оборудования, снизить затраты на аварийные ремонты, оптимизировать загрузку инженерных служб и объем складских запасов, а также повысить прозрачность процессов эксплуатации и технического обслуживания.

Решение ориентировано на промышленные предприятия, энергетические компании, транспортные организации, сервисные службы и другие предприятия, для которых критически важны надежность оборудования, соблюдение требований промышленной безопасности и эффективное управление жизненным циклом активов.

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