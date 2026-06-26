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Платформа для ИИ Delta Sprut XL включена в реестр радиоэлектронной продукции Минпромторга

Российский разработчик и производитель высокотехнологичного ИТ-оборудования Delta Computers объявил о получении реестровой записи Минпромторга для GPGPU-платформы Delta Sprut XL. Подтверждение отечественного происхождения аппаратной платформы позволяет заказчикам использовать самые передовые технологии для актуальных задач по машинному обучению и ИИ в контуре организаций (в том числе на объектах КИИ). По объему видеопамяти и графическим мощностям Delta Sprut XL не имеет аналогов в России, утверждают в Delta Computers.

Центр исследования и разработки (R&D-центр), как и производственные мощности компании, находятся в Москве.

Платформа уже запущена в серийное производство, доступна в тестовой лаборатории Delta Computers и готова к отгрузкам заказчикам.

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GPGPU-платформа Delta Sprut XL способна поддерживать до 24 акселераторов Nvidia H200 или RTX Pro 6000 в одной системе с общей памятью. В платформе поддерживается объединение каждых 4-х акселераторов Nvidia H200 по NVLink. В системе используются процессоры Intel Xeon 6 в конфигурациях до 172 производительных P-ядер или до 288 энергоэффективных E-ядер. В Delta Sprut XL может быть установлено до 8 ТБ оперативной памяти DDR5 до 6400 МТ/с, при этом поддерживается MCRDIMM с частотой 8000 МТ/с.

Аппаратная платформа Delta Sprut XL создана для развертывания инференса и обучения LLM, а также для решения сверхсложных задач в областях высокопроизводительных вычислений и научного моделирования (HPC).

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