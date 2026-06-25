Roborock объявляет о старте продаж серии роботов-пылесосов S9 в России

Roborock объявляет о запуске в России новой серии роботов-пылесосов S9. Новинки сочетают высокую мощность всасывания, интеллектуальную навигацию и расширенные возможности влажной уборки, обеспечивая эффективную очистку различных типов покрытий и минимизируя необходимость ручного обслуживания. Об этом CNews сообщили представители Roborock.

В серию вошли две модели: Roborock S9 с компактной зарядной станцией и Roborock S9+, оснащенный станцией RockDock Plus с автоматической выгрузкой мусора.

Roborock S9 оснащен системой HyperForce с мощностью всасывания 13 000 Па, которая обеспечивает глубокую очистку ковров, щелей и труднодоступных участков. Высокая мощность позволяет эффективно собирать волосы, шерсть домашних животных, пыль и мелкий мусор с различных типов напольных покрытий.

Пресс-служба Roborock Roborock объявляет о старте продаж серии роботов-пылесосов S9 в России

Для уменьшения необходимости обслуживания в серии реализована двойная система защиты от наматывания волос. Она включает основную щетку JAWS Scrapers Comb и боковую щетку с защитой от наматывания, что обеспечивает более плавную работу устройства и сокращает время на очистку щеток.

Система влажной уборки VibraRise 2.0 использует двухзоновую активную вибрацию с частотой до 3 тыс. раз в минуту, помогая удалять даже малозаметную пыль и сильные загрязнения.

Модуль влажной уборки автоматически поднимается на высоту до 8 мм при заезде на ковровые покрытия, а особая конструкция системы способствует уменьшению разводов и следов воды.

В режиме влажной уборки DEEP+ робот снижает скорость и выполняет более плотные траектории уборки, обеспечивая тщательное удаление сильных загрязнений.

За построение маршрутов отвечает фирменная система навигации с лидаром PreciSense, которая выполняет круговое сканирование пространства на 360 градусов, строит подробные карты помещений и поддерживает сохранение нескольких карт для разных этажей.

Технология ReactiveTech использует структурированный свет для обнаружения и обхода препятствий даже при большом количестве предметов на полу.

Интеллектуальная система также способна определять потенциально сложные места, например пространство под креслами и столами, и автоматически предлагать запретные зоны для бесперебойной уборки.

Модель Roborock S9+ комплектуется станцией RockDock Plus с автоматической выгрузкой мусора. Благодаря большому мешку для сбора пыли система позволяет обходиться без ручной очистки контейнера в течение 7–10 недель.

Такая конструкция помогает минимизировать контакт пользователя с собранной пылью при обслуживании устройства.

Через приложение Roborock пользователи могут настраивать различные режимы работы пылесоса и создавать отдельные задания. Если определенный участок был очищен недостаточно тщательно, робот может повторно убрать выбранную область и затем автоматически вернуться к исходному маршруту.

Робот поддерживает автоматическое распознавание ковров и увеличение мощности всасывания для более глубокой очистки ворса.

Дополнительно доступен режим уборки по направлению укладки напольного покрытия. Он помогает эффективнее удалять пыль, волосы и шерсть из щелей между соединениями и одновременно снижает уровень шума во время работы.

Серия Roborock S9 поддерживает интеграцию с голосовым помощником Алиса. Аккумулятор емкостью 5200 мАч обеспечивает продолжительную автономную работу, а функция зарядки вне периодов пиковой нагрузки позволяет оптимизировать энергопотребление.

Серия Roborock S9 уже доступна в России. Рекомендованная розничная цена составляет 26,99 тыс. руб. для модели Roborock S9 и 32,99 тыс. руб. для модели Roborock S9+.