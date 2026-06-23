В России начнут готовить внешних пилотов тяжелых дронов

«Аэромакс» одним из первых в стране начнет подготовку внешних пилотов тяжелых беспилотников для гражданской авиации. Программу авиационного учебного центра компании уже утвердили в Росавиации. Она учитывает все требования к внешнему пилоту беспилотных воздушных судов максимальной взлетной массой более 30 кг. Старт первого потока планируется в сентябре. Об этом CNews сообщили представители «Аэромакса».

Слушатели будут изучать воздушное законодательство, основы аэродинамики, навигации и метеорологии, научаться работать с цифровыми сервисами, а также отработают практические навыки на виртуальных тренажерах, симуляторах и реальных беспилотных системах. Выпускники смогут претендовать на получение свидетельства авиационного персонала и выполнять полеты в составе летного экипажа БАС гражданской авиации, управляя тяжелыми беспилотниками в интересах промышленности, логистики, АПК и других отраслей.

С 1 марта 2026 г. свидетельство внешнего пилота БАС стало обязательным для операторов, управляющих тяжелыми дронами с земли. Для его получения требуется пройти обучение в авиационном учебном центре, сдать экзамены, подтвердить налет на конкретном типе беспилотника, что фактически выводит внешних пилотов в отдельный сегмент авиационного персонала.

Понятие «внешний пилот» внесли в Воздушный кодекс еще в 2015 г. однако их массовая подготовка для гражданских нужд до сих пор не осуществлялась. Тяжелые беспилотники свыше 30 кг применялись в основном в рамках экспериментальных правовых режимов.

По словам директора АУЦ «Аэромакс» Олега Сердюка, спрос на квалифицированных операторов тяжелых БВС формируют сразу несколько сегментов – от промышленного и инфраструктурного мониторинга до грузовых перевозок и сельского хозяйства, где тяжелые платформы обеспечивают большую полезную нагрузку и дальность полета: «Переход от «любительского» управления дронами к выполнению реальных работ в экономике страны создает новые карьерные траектории для специалистов и выводит рынок беспилотников на качественно новый уровень развития».