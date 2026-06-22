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«Корус Консалтинг» выводит на рынок собственную систему управления проектами, ресурсами и финансами

Компания MONS (входит в ГК «Корус Консалтинг») вывела на рынок платформу для управления проектами, ресурсного планирования и контроля экономики предприятия «Ритмика». Решение позволяет в онлайн-режиме прогнозировать и контролировать сроки, бюджет проекта, загрузку специалистов и выявлять потенциально убыточные проекты еще на этапе пресейла. Система уже два года используется внутри компании и теперь доступна на рынке. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

С 2013 г. в «Корус Консалтинг» работает «Центр управления проектами» – подразделение, которое отвечает за стандартизацию процессов проектного управления, ресурсного планирования и контроля сроков реализации проектов. Стандартные инструменты не всегда подходили для задач в рамках управления проектами. Например, не было единого информационного пространства, где в реальном времени видно, как реализуется проект. Данные были разрозненны и обобщались уже постфактум. Руководителям было сложно отслеживать и эффективно планировать загрузку сотрудников, а также анализировать финансовые показатели проектов в реальном времени.

Для решения этих задач в «Корус Консалтинг» разработали систему, которая решает три ключевые задачи: планировать будущую загрузку сотрудников, собирать и подтверждать фактически отработанное время, а также контролировать экономику проектов онлайн.

«Ритмика» охватывает полный жизненный цикл проекта. Руководитель проекта формирует календарный план с задачами и ролями, а система в реальном времени показывает занятость сотрудников и предупреждает о возможной перегрузке еще на этапе планирования. Затем тимлид дает задачи в рамках проекта конкретным специалистам. Сотрудники списывают время через канбан-доски, табели или мобильное приложение, а руководитель утверждает эти списания — так в финансовый расчет не попадают ошибочные или случайные часы. Также можно задавать лимит часов на решение задач, который нельзя изменить без согласования с руководителем проекта (изменения система блокирует автоматически).

В рамках сервисных проектов (например, техническая поддержка, отработка инцидентов) с помощью «Ритмики» можно планировать загрузку не в разрезе конкретных задач, а с точки зрения загрузки персонала: например, распределить 16 инженеров поддержки между проектами и сразу увидеть, равномерно ли распределена нагрузка. Систему можно интегрировать с Jira, «», Bitrix24, Service Desk, а также с календарями для автоматического списания времени по встречам. Также в системе хранится база знаний проекта (отчеты, документация), что позволяет вводить в курс дела нового специалиста без долгих согласований.

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При этом, если руководитель проекта планирует загрузку своих подчиненных внутри проекта, то операционный директор видит общую картину по компании. В разделе «Аналитика плановой загрузки» можно мониторить утилизацию (полезную нагрузку) по каждому направлению, тренды, свободных и перегруженных сотрудников — на неделю, три месяца или полгода вперед. В финансовом отчете БДР (бюджет доходов и расходов) система показывает план, факт и прогноз на конец года в разрезе проектов с дельтами по прибыли и рентабельности. С помощью инструмента «Портфель проектов» можно отслеживать все активные проекты, просроченные этапы и задачи. Раздел «Перерасход план-факт» показывает, на каких задачах и по каким ролям потратили больше часов, чем планировали. Это помогает точнее планировать похожие проекты в будущем.

«В ближайшее время MONS добавит в систему модуль карьерного развития: матрицу компетенций, регулярную оценку результативности, рекомендации, какие навыки нужно усилить для перехода на следующую должность и рейтинг сотрудников на основе качества работы и проектных результатов», — отметил Альберт Газарян, владелец продукта, MONS (входит в ГК «Корус Консалтинг»).

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