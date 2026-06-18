«Первый Бит» открывает ИИ-платформу «Бит.Фабрика Агентов»: первый шаг к системному использованию ИИ для бизнес-задач

Интегратор ИТ-решений «Первый Бит» открывает платформу «Бит.Фабрика Агентов» – единую среду для работы с ИИ-помощниками, объединяющую каталог готовых решений для различных бизнес-задач и zero-code-конструктор для создания собственных агентов на основе различных моделей. Решение поможет компаниям перейти от точечных экспериментов с ИИ к системности и измеримым результатам. Об этом CNews сообщили представители компании «Первый Бит».

«Главный барьер, отделяющий бизнес от ИИ – не технологии, а страх захода в большой проект без гарантии результата. Наш продукт дает начать с готового сценария, увидеть экономию времени на конкретных кейсах, и уже потом настраивать агентов под свои процессы. Наша цель – сделать ИИ таким же привычным инструментом, как почта или CRM», – сказала продакт-менеджер платформы «Бит.Фабрика Агентов» компании «Первый Бит» Кира Неманова.

«Бит.Фабрика Агентов» — это универсальная ИИ-платформа, дающая доступ к витрине готовых ИИ-помощников, закрывающих типовые задачи российского бизнеса, интуитивному конструктору для создания собственных виртуальных сотрудников без навыков программирования, а также возможностям для интеграции с другими ИТ-системами.

Готовые агенты, доступные для использования сразу после подключения, разработаны экспертами в автоматизации бизнеса под типовые задачи различных должностей. Они упрощают процессы HR, маркетинга, продаж, юристов, техподдержки, бухгалтерии и других критически важных бизнес-ролей. Витрина сервиса постоянно расширяется и адаптируется под реальные потребности бизнеса командой «Первого Бита».

Инструменты разработки позволяют создавать персонализированных помощников под уникальные задачи. Их можно усилить собственной базой знаний, интегрировать с другими ИТ-продуктами через API и Web SDK, подключить к мессенджерам. Платформа предоставляет доступ к большому числу нейросетевых моделей разных провайдеров, список которых продолжает пополняться актуальными разработками. Эксперименты с разными моделями позволят подобрать наиболее продуктивное решение для каждой конкретной задачи.

Агенты умеют работать с документами, искать данные в интернете и курируемой пользователем базе знаний, строить диаграммы, генерировать QR-коды, изображения и презентации, транскрибировать совещания и синтезировать речь. Поддерживаются мультимодальные запросы (текст, голос, картинки, аудио, файлы).

Продукт подходит как для малого и среднего бизнеса, ищущего «готовый вход» в ИИ без сложных проектов, так и крупным компаниям, которым важна масштабируемость решений и возможность курирования баз знаний. Модель распространения – подписка с едиными лимитами на запросы, которая дает прогнозируемые затраты. Для быстрого старта и оценки эффекта перед масштабированием предусмотрен бесплатный доступ.

«На рынке много разговоров об ИИ, но мало решений под специфику российского бизнеса. “Бит.Фабрика Агентов” – это наш ответ на запрос клиентов: платформа, которая сочетает надежную инфраструктуру, поддерживает разные модели, дает единый вход для разных сценариев и при этом остается доступной по цене. Мы строим экосистему, в которой партнеры и клиенты могут не просто пользоваться ИИ-помощниками, но и создавать собственные решения, монетизируя свою экспертизу», – сказал руководитель дирекции ИИ компании «Первый Бит» Николай Абрамов.