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МТС обеспечила бесшовное покрытие LTE на участке федеральной автодороги «Урал»

МТС расширила зону покрытия связи в Ульяновской области на участке федеральной трассы М-5, которая соединяет Москву с Челябинском. Обновление телеком-оборудования позволило улучшить качество связи и обеспечить бесшовное LTE-покрытие для автомобилистов и пассажиров. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС провели модернизацию существующего оборудования в Николаевском районе, а также установили новые базовые станции в Новоспасском районе Ульяновской области. В результате около 50 километров трассы обеспечены непрерывным покрытием мобильного интернета со скоростью до 100 Мбит/с и качественной голосовой связью от МТС.

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Федеральная автомобильная дорога М-5 «Урал» - одна из ключевых транспортных артерий страны, связывающая центральную Россию с Уралом и Сибирью. Автодорога проходит через ряд крупных регионов и городов, в том числе Ульяновск, Рязань, Пензу и Самару. Дорога активно используется пассажирским транспортом, грузоперевозчиками и автопутешественниками. Развитие сети МТС на федеральной магистрали позволит пользоваться онлайн-навигацией, слушать музыку и смотреть фильмы, скачивать тяжелые файлы, загружать банковские и государственные сервисы, а в экстренной ситуации - оперативно связаться со службами помощи.

«Непрерывная и устойчивая связь в пути является важнейшим фактором не только для комфорта, но и безопасности людей. С началом летнего сезона и периода отпусков нагрузка на сеть в районе автомагистрали традиционно возрастает. Для комфорта абонентов МТС в пути мы улучшили связь на участке трассы М-5 в Ульяновской области. Ранее МТС прокачала связь на крупных транспортных магистралях Ульяновска – проспектах Нариманова и Гая», - отметил директор МТС в Ульяновской области Артем Ладьянов.

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