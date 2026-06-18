F.Doc усовершенствовал сценарий выпуска сертификатов КЭП для врачей на базе решения «КриптоКлюч»

Сервис F.Doc представил мобильное приложение, позволяющее врачам получать сертификат КЭП непосредственно на территории клиники. Решение построено на базе средства мобильной электронной подписи «КриптоКлюч», совместной разработки «КриптоПро» и «СТКрипт». Об этом CNews сообщили представители F.Doc.

Квалифицированная электронная подпись (КЭП) необходима медперсоналу при оформлении и подписании электронных документов с пациентами. Представленное сервисом F.Doc технологическое решение способствует более быстрому и комфортному переходу клиники на электронный документооборот (ЭДО) с пациентами, поскольку упрощает процесс оформления сертификатов КЭП для врачей. Функционал мобильного приложения доступен медучреждениям, подключенным к F.Doc. Для мобильных операционных систем предусмотрены разные приложения: для Android — «F.Doc. Подпись врача», для смартфонов на платформе iOS — «КриптоКлюч».

Выпуск КЭП с помощью F.Doc реализован следующим образом. Уполномоченное лицо клиники идентифицирует врача в медучреждении и формирует заявку на выпуск сертификата КЭП, далее заявка отправляется в удостоверяющий центр (УЦ) на проверку. После подтверждения заявки врач скачивает мобильное приложение на смартфон, регистрируется и авторизуется в нем. Затем уже в приложении со своей стороны завершает процедуру генерации ключей электронной подписи и выпуска сертификата КЭП. После чего врач получает возможность подписывать электронные документы с пациентами непосредственно в мобильном приложении.

«Данный проект — пример эффективного технологического партнерства, которое позволило F.Doc предложить клиникам удобный мобильный сценарий выпуска сертификатов КЭП для медицинского персонала. Во-первых, это экономит ресурсы медучреждения на организацию ЭДО с пациентами. Процедура получения сертификата КЭП становится проще и доступнее — сотрудникам медицинских учреждений больше не требуется очно посещать представительства УЦ. Во-вторых, мобильная подпись удобна в повседневном использовании: врач не привязан к конкретному персональному компьютеру и может работать в разных кабинетах, отделениях клиники или удаленно. Это актуально, например, для радиологов или узкопрофильных врачей, принимающих в разных филиалах в разные дни, — сказал Михаил Легченко, директор сервиса Безбумажный офис F.Doc, член правления Национальной ассоциации управленцев сферы здравоохранения (НАУЗ). — В-третьих, подписание медицинских документов КЭП для врачей является требованием регулятора, а не только неотъемлемой составляющей современной цифровой клиники. И очень важно обеспечить сотруднику доступ к технологии, которая будет для него комфортной и удобной».

«Когда речь идет о врачах, технологии должны экономить время, а не отнимать его. Решение для мобильной подписи позволяет сделать выпуск КЭП максимально простым и понятным: врачу достаточно лишь смартфона, чтобы получить сертификат и начать работать с электронными документами. Без лишней бюрократии, сложных действий и привязки к рабочему месту. В медицине особенно важно защищать личные данные, поэтому простота использования не может означать снижения требований к безопасности, уровень защиты здесь должен оставаться максимально высоким. «КриптоКлюч» обеспечивает безопасное использование мобильной электронной подписи и может применяться в различных организациях, включая объекты критической информационной инфраструктуры, соответствуя требованиям регуляторов к работе с КЭП, — сказала Дарья Верестникова, генеральный директор «СТКрипт». — Решение для работы с мобильной электронной подписью «КриптоКлюч» — это совместная разработка компаний «КриптоПро» и «СТКрипт». Продукт сертифицирован ФСБ России и позволяет подписывать документы электронной подписью с любых мобильных устройств. Уникальностью решения является то, что оно позволяет хранить ключи не только на самом мобильном устройстве, но и в распределенном между сервером и приложением виде, что обеспечивает максимальный уровень безопасности».

Оформление электронных документов с помощью «Безбумажного офиса» F.Doc имеет юридическую силу и соответствует требованиям Федерального закона № 63-ФЗ «Об электронной подписи».