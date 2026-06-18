«Айтеко» углубляет ИИ-экспертизу в сфере промышленной автоматизации

В Индустриальном центре цифровизации (ИЦЦ, входит в ГК «Айтеко») создан центр ИИ-технологий. Он аккумулирует имеющиеся знания и опыт по применению искусственного интеллекта, а также займется разработкой новых ИИ-решений в области промышленной автоматизации. Об этом CNews сообщили представители «Айтеко».

Среди основных задач центра – повышение производительности внутренних процессов, а также создание и развитие программных продуктов. Все разрабатываемые модули сначала будут проходить тестирование в контуре компании, а в случае успеха – масштабироваться для внешних заказчиков.

Одним из первых проектов ИИ-центра станет внедрение корпоративной системы «умного» поиска с генерацией ответа (RAG), которая уже проходит тестирование. Она упростит работу с внутренними документам, регламентам и приказам. Ожидается, что продукт на 60-80% ускорит поиск нужной информации для разработчиков и аналитиков: им достаточно будет просто ввести запрос и получить ответ со ссылкой на источник. Также идет работа над созданием виртуального ИИ-ассистента для написания кода и автодокументатора, который поможет при подготовке ТЗ, спецификаций и служебных записок.

Центр ИИ-технологий займется совершенствованием уже существующих разработок «Айтеко», в том числе линейки продуктов Индустриального центра цифровизации – платформы «Магистраль», а также систем управления лабораторной информацией (DES.LIMS.Pro) и согласования нарядов-допусков на опасных производствах (DES.ISS.Pro). Кроме того, подразделение будет создавать новые клиентские решения:

– Интеллектуальная система нормализации нормативно-справочной информации (НСИ) на базе моделей машинного обучения. Автоматизирует классификацию, дедупликацию (устранение повторов) и нормализацию больших массивов справочных данных;

– ИИ платформа, автоматизирующая ключевые этапы разработки промышленного ПО;

– Решение для служб корпоративной технической поддержки, которое автоматизирует и ускоряет обработку обращений пользователей.

«Создание центра – это ответ на запросы рынка и необходимость развития. Мы собрали группу из действующих специалистов компании, которые уже занимались ИИ в своих направлениях. Такое объединение накопленных знаний и опыта позволит нам решать более сложные комплексные задачи и разрабатывать целые экосистемы ИИ-решений для автоматизации процессов наших заказчиков», – отметил Тимур Даянов, руководитель центра ИИ-технологий.

В настоящее время ИИ-центр занимается тестированием созданных прототипов, а также ведет поиск новых идей и способов внедрения инструментов искусственного интеллекта. Релизы новых продуктов планируются уже в IV квартале 2026 г. и первой половине 2027 г.