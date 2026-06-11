«ИНКА 4.0» создала полигон для тестирования MES-систем в промышленности

Компания «ИНКА 4.0» развернула цифровой полигон для тестирования и апробации MES-систем в условиях, приближенных к промышленной эксплуатации. Это позволит предприятиям заранее оценить их работу и принять решение о внедрении, а интеграторам и центрам компетенций заказчиков получить практический опыт работы с системой и ее компонентами. Об этом CNews сообщили представители «ИНКА 4.0».

Полигон представляет собой цифровую модель, которая воспроизводит производственную цепочку и состоит из ядра платформы «ИНКА 4.0» и трех функциональных модулей («Модель производства», «Нормативно-справочная информация», «Интеграция»). На первом этапе она воссоздает два процесса — электросталеплавильное производство и прокатный цех.

Внутри модели воспроизведено взаимодействие с уровнем автоматизированного управления технологическим процессом (АСУ ТП, уровень 2). Переделы получают сигналы о состоянии оборудования, как это происходит на реальном производстве. Благодаря этому модель отражает динамику производственных процессов, а не статичную схему. Создан полигон при помощи настройки входящих в него компонентов – без дополнительного программирования, а сама среда изолирована и отказоустойчива.

Роль цифрового полигона особенно важна при внедрении MES-систем. Как правило, подобные продукты помогают понять функционал таких решений, но не дают полноценного представления о скорости работы, реакции системы и взаимодействии модулей. Предоставлять для изучения партнерам, заказчикам и их центрам компетенций уже реализованные проекты нецелесообразно из-за высокой доли кастомной разработки. В результате они проверяют решения в процессе внедрения, при этом любые их доработки повышают стоимость проекта и удлиняют его срок.

Полигон решает эту проблему за счет универсальности. Он служит эталонной средой, где интеграторы, заказчики и их центры компетенций могут заранее увидеть, как настраивается система и ее компоненты и как модули взаимодействуют между собой. При этом интеграторы могут использовать продукты экосистемы «ИНКА 4.0» в собственных проектах как готовые компоненты, без дополнительной настройки.

Сейчас компания собирает обратную связь от участников рынка о том, насколько воспроизведенная цепочка соответствует тому, как устроено производство на практике. В дальнейшем полигон планируется расширить на всю цепочку «от горы до фабрики» – от добычи сырья до выпуска готовой продукции, а затем перейти к отраслевым сценариям в нефтепереработке, пищевой и химической промышленности.

«Основная сложность цифровых проектов в промышленности связана не с технологиями, а с отсутствием предсказуемости. Чаще всего поведение системы становилось понятным только после внедрения и настройки. Полигон позволяет узнать его особенности заранее. Это шаг к более грамотной, зрелой и прозрачной цифровизации производства», – сказал архитектор платформы «ИНКА 4.0» Андрей Степанов.