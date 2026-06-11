Azurro Development за полтора месяца запустил цифровую систему продаж в Азербайджане

Azurro Development, «Пять звезд Консалтинг» и Profitbase за полтора месяца внедрили цифровую систему управления продажами для нового курортного комплекса Port d’Azur на побережье Каспийского моря. Связка amoCRM и Profitbase позволила девелоперу с самого старта отказаться от Excel и разрозненных таблиц. Об этом CNews сообщили представители Profitbase.

Port d’Azur — международный проект на рынке Азербайджана: более 2000 лотов в 12 корпусах. Команда Azurro изначально ставила задачу выстроить системную работу с лотами, сделками и агентским каналом, учитывая многовалютные расчеты и документы на трех языках.

На первом этапе проекта специалисты настроили amoCRM: воронку продаж, поля сделок и клиентов, интеграцию телефонии и мессенджеров, а также логику движения лида по этапам. Параллельно команда обучила менеджеров работе в новой CRM

На втором этапе была настроена отраслевая часть — Profitbase для CRM и Кабинет агента. В систему перенесли полный каталог продукта: лоты, планировки, этажи, цены и эксплуатационные данные по объектам. Всего в базу было загружено около 2700 лотов в 12 корпусах. Существенный объем работ заняла загрузка и разметка поэтажных планов и планировочных решений, часть из которых не повторялась по стоякам.

В результате Azurro Development получила сквозную цифровую систему продаж, которая дает прозрачную аналитику, управление лотами в реальном времени и контролируемую работу с агентским каналом. Команда девелопера самостоятельно управляет ценами и акциями, а партнер поддерживает систему и помогает решать сложные задачи совместно с Profitbase.

«Девелопер получил современное решение, которое дает твердые цифры, аналитику и системную работу с бизнес‑процессами и продажами — не в Excel и не в разрозненных таблицах, а в единой экосистеме», — сказал руководитель «Пять звезд Консалтинг» Артур Даминов.