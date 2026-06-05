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Сбербанк представил первый в России оптический вычислитель для задач искусственного интеллекта

Сбербанк представил первый в России и один из первых в мире универсальный оптический вычислитель, созданный для реальных задач искусственного интеллекта. В основе вычислителя — фотонная интегральная схема, архитектуру которой полностью разработали исследователи компании. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Оптические вычисления — направление, способное изменить экономику искусственного интеллекта в мировом масштабе. Сегодня в мире существуют лишь первые прототипы подобных устройств.

Оптический вычислитель — устройство принципиально нового типа: для расчетов в нем используется не электроника, а свет. Чип берет на себя самую энергозатратную часть вычислений в искусственном интеллекте — умножение матриц, на которое приходится основная нагрузка при обучении и работе больших моделей. Свет выполняет эти операции практически мгновенно и почти без выделения тепла. По мере развития технологии бизнес получит значительное снижение затрат на обучение и применение больших моделей, что критически важно для дальнейшего прогресса искусственного интеллекта.

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Энергопотребление центров обработки данных для искусственного интеллекта растет темпами, которые становятся серьезной проблемой как для компаний, так и для государства. Переход на фотонику — один из реальных способов переломить эту тенденцию и выстроить более эффективную и масштабируемую вычислительную инфраструктуру. Дополнительное преимущество для страны заключается и в том, что производство оптических чипов локализуется проще, чем электронных. Это еще один шаг на пути к технологическому суверенитету.

Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка: «В задачах искусственного интеллекта устройства фотоники обеспечат принципиально новый уровень скорости и энергоэффективности. Уже первый прототип способен выполнять более 1 млрд операций матричного умножения в секунду, и мы видим путь к увеличению частоты оптических операций до 10 ГГц и более. Само умножение в оптике происходит за доли наносекунды; при этом энергопотребление оптического ядра более чем на 30% ниже электронных аналогов. Мы видим за этой технологией будущее вычислительной инфраструктуры и считаем стратегически важным развивать собственную фотонную платформу уже сегодня, пока в мире только формируются первые рабочие образцы».

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