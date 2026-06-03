Экономика экспертности в России: что интересует россиян, чему учатся и за что платят

В России растет спрос на прикладную экспертность: людей интересует не теория, а конкретные решения для повседневных задач. К таким выводам пришли GetCourse, Pressfeed и «Профи.ру», объединив данные о запросах аудитории СМИ, онлайн-обучении и спросе на услуги. Об этом CNews сообщили представители Pressfeed.

Компании объединили свои данные за 2025 г., чтобы посмотреть на экономику экспертности в России с разных сторон: что именно интересует людей, чему они учатся и за какие знания и услуги готовы платить. Pressfeed показывает, какие темы вызывают наибольший интерес у читателей СМИ, GetCourse — во что пользователи готовы инвестировать время и деньги, а «Профи.ру» — в каких случаях люди переходят от интереса к реальным действиям и оплате услуг.

Деньги и работа: главный центр спроса

Финансы и карьера остаются ключевыми темами, где сходятся интерес, обучение и реальные расходы.

По данным Pressfeed, в финансах почти 66% запросов связаны с личными деньгами и долгами, а в работе ключевые темы — найм (26,7%) и выгорание (12,8%). Людей интересует не рост дохода как идея, а конкретные вопросы: как справляться с нагрузкой, сколько платят и какие навыки востребованы.

Это подтверждается образованием: по данным GetCourse, сегмент «Профессия» — крупнейший на рынке (30,1 млрд руб) с большим количеством учеников (20 млн человек) высоким средним чеком — около 15 тыс. руб. в месяц. В этой категории самыми востребованными направлениями обучения стали дизайнер (от ландшафтного проектирования до UX/UI, 3D-моделирования и анимации), ИT (в первую очередь вайб- и зерокодинг) и бухгалтер. Получается, что пользователи готовы платить за знания, которые напрямую влияют на доход.

На уровне услуг это перерастает в реальный спрос: «Профи.ру» фиксирует рост заказов на бухгалтерию (+45,8%) и финансовых консультантов (+27,1%). То есть темы денег и карьеры проходят полный цикл — от интереса до оплаты.

Тревожность и контроль: смещение повестки

Интерес аудитории все чаще связан не с развитием, а с попыткой адаптироваться к изменениям и снизить риски.

По данным Pressfeed, в праве зафиксирован один из самых заметных ростов интереса — +37,7% за год, а сами запросы связаны с последствиями: штрафами, судами, изменениями законодательства.

«Профи.ру» подтверждает этот сдвиг: растет спрос на юридические услуги (+41,9%), включая сложные категории — миграционные вопросы (+182,5%) и судебное представительство (+55,9%).

В этих темах пользователи чаще пропускают этап обучения и сразу переходят к услугам — когда цена ошибки слишком высокая.

Психология: универсальный слой, который связывает темы

Психология становится не отдельной нишей, а способом объяснить происходящее в других сферах.

На уровне обучения это самая массовая категория: по данным GetCourse, курсы по психологии и отношениям охватывают более 24 млн пользователей и входят в топ-3 по обороту (19,4 млрд руб). Люди ищут поддержку, инструменты самопомощи, и онлайн-формат дает им безопасную и удобную среду для этого.

По данным Pressfeed, 2,003 тыс. запросов СМИ (8,6%) связаны с психологией, при этом они почти равномерно распределены между работой (30,6%), отношениями (24,3%), семьей (22,6%) и тревожностью (22,5%). Это показывает, что психологию используют как универсальный инструмент для понимания разных ситуаций.

Спрос на услуги при этом становится глубже: «Профи.ру» фиксирует рост кризисной помощи (+28,4%) и запросов на работу с самооценкой (19,2%). Пользователи переходят от общего интереса к более специализированной поддержке.

Бизнес: от роста к выживанию и управлению

Бизнес-повестка также меняется в сторону практичности. Образование подтверждает этот сдвиг: сегмент бизнеса остается одним из крупнейших (19,3 млрд руб.), с высоким средним чеком (19 тыс. руб./мес.). Аудитория воспринимает подобные курсы как инвестицию: в них есть ставка на рост дохода, управление капиталом или создание собственного дела, поэтому высокий чек выглядит оправданным.

На уровне услуг это выражается в резком росте спроса (+71,6%), особенно на инструменты получения ресурсов — кредитные брокеры (+167,6%), участие в торгах и гранты. Бизнес ищет не идеи, а доступ к финансированию и устойчивость.

По данным Pressfeed, в бизнес-запросах доминируют управление (36,2%) и эффективность (18,1%), а не масштабирование. Вопросы возникают в момент проблем — падение продаж, перегрузка команды, снижение эффективности.

Спорт и здоровье: от результата к самочувствию

Фитнес и физическая активность смещаются из категории достижения результатов в сторону поддержания состояния и самочувствия.

Профи.ру показывает более прикладной спрос: в целом рынок растет умеренно (+24,9%), но внутри него есть направления, которые растут заметно быстрее: например, йога для женщин (+342,9%). Другие активности, вроде настольного тенниса (+27,5%), растут примерно на уровне рынка. Это указывает на смену подхода: физическая активность всё меньше связана с достижением «результата по шаблону» и всё больше — с поддержанием комфортного состояния в повседневной жизни.

По данным GetCourse, сегмент здоровья и фитнеса остаётся одним из крупнейших — около 25 млрд руб. Эта категория растет на волне интереса к теме физического благополучия: люди стараются инвестировать в собственное здоровье и профилактику. Студенты преимущественно обучались на таких курсах по медицине, спорту, здоровому образу жизни, включая дополнительное профессиональное образование в этих областях — повышение квалификации врачей, нутрициологию и т.д.

По данным Pressfeed, 13% всех запросов СМИ приходятся на тему здоровья, но структура интереса реактивная: люди ищут ответы уже после появления симптомов. Параллельно заметен рост тем психосоматики (13,7%), что связывает здоровье с эмоциональным состоянием. Внутри темы здоровья около 2,5–3% запросов связаны со спортом и образом жизни: тренировки дома, снижение веса, режим, восстановление. Основной интерес — как встроить физическую активность в повседневную жизнь, а не как добиться спортивных показателей.

Иностранные языки: инструмент для работы и мобильности

Иностранные языки остаются стабильной, но вспомогательной темой, связанной с карьерой, образованием и переездом.

По данным Pressfeed, на них приходится около 1,8–2,0% запросов. Основные направления — изучение языков для работы, поступление за рубеж, релокация и международные проекты. Вопросы носят прикладной характер: как быстрее выучить язык, какие требования, какие возможности доступны.

По данным GetCourse, сегмент относительно небольшой по обороту — около 2 млрд руб., но показывает высокий средний чек — около 12,9 тыс. руб., что говорит о готовности платить за конкретный результат. В сфере онлайн-образования наибольшая динамика роста именно наблюдается у программ по изучению иностранных языков. Прибыльнее всего оказались курсы английского и китайского языков, студенты здесь готовы инвестировать постоянно. В 2020 г. средний чек за языковые продукты составлял 3,63 тыс. руб., в 2021 г. достиг 12,1 тыс. руб., после чего на пару лет снизился, но вернулся к тому же показателю в 2024 г. и до сих пор сохраняет свои позиции.

«Профи.ру» фиксирует умеренный рост (+12,6%), при этом спрос сосредоточен вокруг конкретных задач — подготовка к экзаменам, поступлению и работе, а не общее изучение языка.

Итог и прогноз

Исследование показывает, что интерес, обучение и спрос на услуги выстраиваются в единую систему. Люди сначала пытаются разобраться, затем учатся, и в итоге платят за решение, но скорость этого перехода зависит от темы.

«Онлайн-образование — это в первую очередь про попытку людей изменить и улучшить свою жизнь, найти новые точки роста. В разные периоды люди по‑разному формулируют для себя эти опоры, и рынок очень наглядно это отражает. Еще несколько лет назад до пандемии и геополитических кризисов, многие считали сферу предпринимательства своей “волшебной таблеткой”: курсы по запуску онлайн‑школ, выходу на маркетплейсы и созданию собственных продуктов резко стали популярными. В следующие годы после всех кризисов аудитория уже ощутила нехватку рациональных ответов на вопрос «что делать дальше». На этом фоне вырос интерес к альтернативным практикам самопознания. Таким образом люди искали способы справиться с неопределенностью внутри себя и в мире, в целом. Сейчас фокус смещается. Люди ищут развитие и безопасность сразу в нескольких направлениях: стараются стабилизировать личные финансы, укрепить здоровье, освоить нейросети и другие прикладные навыки, получить новые востребованные профессии и быть стабильными на меняющемся рынке труда. Онлайн-образование становится для них инструментом и карьерного роста, и большей устойчивости, когда можно опереться на себя, свои навыки и быстро адаптироваться к переменам», — Дарья Наумова, директор по внешним коммуникациям GetCourse.

Главный тренд — переход от развития к адаптации. Пользователи чаще ищут способы сохранить стабильность, снизить риски и решить конкретную задачу, а не абстрактно улучшить жизнь.

«Мы видим, что интерес аудитории всё меньше связан с развитием в классическом смысле и всё больше — с попыткой разобраться в текущей реальности. Запросы журналистов это хорошо отражают: люди ищут не абстрактные советы, а ответы на конкретные ситуации — что изменилось, какие будут последствия и как действовать дальше. Причём этот запрос выходит за пределы одной темы: он одинаково проявляется в финансах, работе, праве и даже здоровье. Это говорит о том, что медиаповестка становится более прикладной и во многом формируется вокруг потребности снизить неопределённость», — Валерия Ферцер, контент-директор Pressfeed.

В ближайшие годы можно ожидать роста прикладных сегментов: карьеры, финансов, юридических и психологических услуг, а также усиления спроса на узкие и специализированные решения с быстрым результатом.

«В этом исследовании хорошо видно, как по-разному ведут себя пользователи в зависимости от запроса. В одних случаях люди действительно проходят весь путь – интересуются, учатся и только потом обращаются к специалисту. В других – этот этап почти исчезает: когда важно быстро разобраться в ситуации, люди выбирают самый простой и понятный путь – сразу получить решение. Мы это особенно чётко видим по росту спроса на юридические, финансовые и психологические услуги. Люди приходят сразу за результатом – и ценят легкость этого пути: возможность быстро найти специалиста и закрыть свою задачу. И по тому, за какие задачи они готовы платить, становится понятно, что для них сейчас действительно важно – стабильность, безопасность и возможность без лишних усилий разобраться в ситуации», – Иван Сидоров, бренд-директор «Профи.ру».