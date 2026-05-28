CHINT выпустил серию устройств для электрозащиты зарядных станций

CHINT в России объявил о выводе на рынок выключателей дифференциального тока (ВДТ) серии NL210. В первую очередь устройства предназначены для использования в инфраструктуре зарядных станций электротранспорта.

Как отметили в CHINT, запуск серии связан с ростом рынка электрокаров и развитием электрозарядной инфраструктуры. Так, в России по результатам первого квартала 2026 года парк электромобилей и подключаемых гибридов превысил 200 тыс. единиц, а число публичных электрозарядных станций (ЭЗС) достигло 9,9 тыс. По прогнозам CHINT, рост числа зарядных станций будет усиливать спрос на ВДТ типа B — специализированные устройства, которые пока ограничено представлены на российском рынке.

Выключатели дифференциального тока серии NL210 относятся именно к типу B — классу аппаратов, реагирующих не только на переменные и пульсирующие, но и сглаженные постоянные токи утечки. Такая особенность имеет принципиальное значение для зарядной инфраструктуры, где используются AC/DC-преобразователи, инверторы и другая силовая электроника.

«Рынок зарядных станций формирует спрос не только на сами ЭЗС, но и на сопутствующую электротехническую инфраструктуру. По мере роста количества объектов увеличивается потребность в специализированных решениях, которые позволяют проектировать такие системы по единым требованиям к безопасности, монтажу и эксплуатации», — рассказал директор по маркетингу CHINT в России Евгений Лепешкин.

Устройства могут использоваться не только в инфраструктуре зарядных станций, но и на объектах солнечной генерации, а также в сетях защиты медицинского оборудования и промышленных установках с частотными преобразователями и выпрямителями и так далее.

В CHINT подчеркивают, что появление серии NL210 в ассортименте бренда связано с растущим запросом рынка на специализированные устройства защиты для современной силовой электроники. При этом серия ориентирована не только на технические требования сложных проектов, но и на задачи оптимизации стоимости инженерной инфраструктуры без компромиссов по безопасности и функциональности.

