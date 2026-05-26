CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

Жители Подмосковья могут онлайн вернуть переплату за коммунальные услуги

На региональном портале появилась новая услуга по оформлению компенсации в случае превышения установленного индекса роста платы за коммунальные услуги. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Теперь жители Подмосковья могут онлайн подать заявление на получение компенсации, если размер платы за коммунальные услуги, начисленный управляющей компанией, оказался выше предельно допустимого индекса, установленного для конкретного муниципалитета региона. Кроме того, в электронную форму добавили сервис автоматической проверки. Он поможет избежать повторной подачи заявления и оповестит пользователя в случае, если оно было подано ранее и ответ от ведомства еще не получен», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Услуга «Компенсация при увеличении платы за ЖКУ над размером предельного индекса» доступна на регпортале в разделе «Гражданам» – «Поддержка» – «Льготы и выплаты».

Проживающие в Московской области собственники и наниматели жилья по договорам найма муниципального/государственного жилищного фонда могут обратиться за компенсацией при условии фактического увеличения размера совокупной платы за коммунальные услуги в пределах соответствующих нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов накопления ТКО при использовании жилого помещения.

Алексей Бадаев, «Киберпротект»: Для компании отсутствие резервных копий грозит прямыми убытками
Алексей Бадаев, «Киберпротект»: Для компании отсутствие резервных копий грозит прямыми убытками 10 лет российского бэкапа

Услуга предоставляется бесплатно. Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться через ЕСИА, указать категорию заявителя и прикрепить необходимые документы.

С результатом можно будет ознакомиться в личном кабинете.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Кирилл Веселый, «Газпром Трансгаз Саратов»: Благодаря ИИ-сервисам в 7,5 раз сократились сроки обработки входящих документов

«Базис» добавил в конструктор платформенных сервисов новые инструменты для работы с шаблонами и гибкие настройки безопасности

Узбекистан становится новой точкой роста для цифровых компаний

«Для удобства клиентов»: «Почта России» ограничила работу ряда отделений в вечернее время

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?

ИТ-сервисы такси будут отключать российских водителей от заказов за переработки

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI MatePad SE 11 LTE: практичный планшет для всей семьи

Лучшие 4K-телевизоры для дачи в 2026 году: хиты продаж

Лучшие портативные консоли с возможностью подключения к телевизору: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290