Mind Software и разработчик облачных решений ITKey договорились о технологическом партнерстве

Компании Mind Software и ITKey подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве.

Цель технологического партнерства – глубокая интеграция продуктов Mind Software и ITKey и создания комплексных инфраструктурных решений. В прошлом году компании уже успешно интегрировали Mind Guard и Mind Migrate c платформой виртуализации KeyVirt, благодаря чему пользователи получили удобные инструменты для управления гибридной средой и надежную защиту.

В дальнейшем компании сосредоточатся на проверке совместимости решений, тестировании их устойчивости и безопасности, а также адаптации в условиях реальных нагрузок. Для этого партнеры будут использовать собственную инфраструктуру и вычислительное оборудование.

Отдельное направление сотрудничества – это совместные образовательные и исследовательские проекты. Компании планируют развивать программы подготовки специалистов и прикладные подходы к работе с современными ИТ-платформами.

«Мы видим большой запрос на комплексные решения со стороны рынка, которые изначально учитывают интеграцию продуктов. Партнерство с Mind Software позволит нашим клиентам плавно переходить на отечественные платформы при построении новой независимой ИТ-инфраструктуры, а также надежно защитить свою инфраструктуру», – отметил Андрей Ковалев, генеральный директор ITKey.

«Образ современной инфраструктурной платформы определяется сегодня не только разнообразием функционала, но и тем насколько эффективно и бесшовно происходит интеграция в существующий ландшафт. Наши инструменты миграции и отказоустойчивости решают именно эту задачу и отлично дополняют основной набор возможностей платформы KeyVirt. Мы планируем и дальше развивать технологическую совместимость, чтобы у клиентов был полный набор инструментов для комфортной работы в современной гибридной инфраструктуре», – сказал Антон Груздев, генеральный директор Mind Software.