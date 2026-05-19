«БФТ-Холдинг» и «Базис» объявили о технологическом партнерстве

«БФТ-Холдинг», российский вендор, разработчик программных продуктов и заказных решений, и разработчик ПО для управления динамической ИТ-инфраструктурой «Базис» заключили стратегическое соглашение о технологическом партнерстве. Соответствующие документы были подписаны генеральным директором «БФТ-Холдинга» Натальей Зейтениди и генеральным директором «Базиса» Давидом Мартиросовым. Об этом CNews сообщили представители «БФТ-Холдинга».

Партнерство направлено на синергию экспертизы компаний и объединение передовых технологий, для того чтобы предложить заказчикам комплексные импортонезависимые решения в области динамической ИТ-инфраструктуры: от ее инструментов управления и средств защиты до конвейера для организации полного цикла разработки. Цель партнерства – расширить рынки присутствия компаний через продажу основных продуктов «Базиса» Basis Dynamix и Basis Workplace.

«Одно из стратегических направлений «БФТ-Холдинга» в части расширения своего присутствия на рынке – развитие партнерского портфеля. Российские продукты виртуализации сегодня чрезвычайно востребованы, и этот спрос продолжает активно расти, в том числе за счет импортозамещения. «Базис» является одним из лидеров в сегменте платформ виртуалиазции. С появлением в нашей партнерской линейке продуктов компании мы сможем предложить нашим заказчикам надежное технологически независимое инфраструктурное ПО, которое гибко масштабируется в ответ на соответствующие запросы бизнеса и госсектора», – сказала Наталья Зейтениди, генеральный директор «БФТ-Холдинга».

«Сегодня клиенты ищут комплексные решения, которые помогают быстро и безопасно управлять своей ИТ-архитектурой и защищать важные данные. В свою очередь, «БФТ-Холдинг» имеет богатый проектный опыт по построению комплексных информационных систем и цифровизации процессов для бизнеса и государства, а это открывает для нас новые возможности и каналы продвижения, позволяя кратно увеличить аудиторию и закрепить наши лидирующие позиции на рынке. Поэтому сотрудничество с «БФТ-Холдингом» логично и закономерно: есть спрос на рынке, мы готовы к этому технологически, это соответствует нашим стратегическим целям, а главное – клиенты в этом заинтересованы. Все это делает наше партнерство своевременным и по-настоящему перспективным», – сказал Давид Мартиросов, генеральный директор «Базиса».

