«Ростелеком» выбрал платформу CommuniGate Pro для миграции корпоративной почты с зарубежного решения

ПАО «Ростелеком» (ПАО «РТК») и АО «СБК» (разработчик платформы CommuniGate Pro) объявляют о старте ключевого этапа сотрудничества. Дочерние структуры ПАО «РТК» – ООО «Электра» (партнер-интегратор) и ООО «РДП-Э» (заказчик) переходят к миграции почтовых ящиков заказчика с решения Microsoft Exchange на отечественную платформу CommuniGate Pro. Об этом CNews сообщили представители CommuniGate Pro.

Проекту предшествовал комплексный подготовительный этап, в ходе которого технические команды CommuniGate Pro, ООО «РДП-Э», ООО «Электра» совместно разработали и утвердили целевую архитектуру рабочей среды c бесшовной интеграцией сервисов. Такой трехсторонний формат сотрудничества позволил выстроить прямой диалог и в сжатые сроки подготовить решение, полностью соответствующее высоким инфраструктурным требованиям лидера цифровых услуг в России, связанным с необходимостью обеспечения бесперебойной работы почтового сервера.

ООО «Электра» (ПАО «Ростелеком») совместно с инженерами заказчика осуществляла работы по интеграции платформы, и выступила поставщиком лицензий CommuniGate Pro в проекте.

Данный проект является знаковым примером подхода к импортозамещению, когда заказчик, интегратор и вендор выступают как единая команда для достижения общей стратегической цели.

«Мы высоко ценим возможность прямого диалога с вендором. Благодаря совместным усилиям технических команд нам удалось оперативно решить все возникшие вопросы и выстроить прозрачную архитектуру почтовой системы, полностью соответствующую заявленным требованиям», – сказала Наталья Щеглова, генеральный директор ООО «Электра».

«Такой подход позволяет гарантировать стабильность и качество корпоративных коммуникаций», – сказал Алексей Бахтин, генеральный директор ООО «РДП-Э».

Представители CommuniGate Pro также отметили важность сложившихся партнерских отношений. «Мы благодарим ПАО «РТК» за доверие и видим в этом партнерстве образец эффективной технологической кооперации для укрепления цифрового суверенитета России. Этот проект показывает, как наша платформа способна решать сложные задачи для самых требовательных заказчиков. Мы готовы оказывать всестороннюю поддержку для дальнейшего развития проектов в контуре ПАО «Ростелеком» и реализовать эффективные решения в интересах отечественного бизнеса», – отметил Дмитрий Старовойтов, генеральный директор CommuniGate Pro.

Успешное взаимодействие между АО «СБК» и ПАО «Ростелеком» открывает новые перспективы для развития совместных проектов и укрепления технологического суверенитета корпоративной инфраструктуры на базе российского программного обеспечения.