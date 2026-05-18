CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Цифровизация Электроника Искусственный интеллект axenix
|

«Ростелеком» и «Рэдмэдробот» запускают совместную разработку ИИ-инструментов

«Ростелеком» и компания «Рэдмэдробот» подписали меморандум о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта. Меморандум закрепил намерение сторон создавать и выводить на рынок линейку ИИ-решений. Об этом CNews сообщили представители «Ростелеком».

Компании переходят от обсуждения технологий к реальным проектам: объединение опыта «Ростелекома» в создании крупных цифровых сервисов и экспертизу «Рэдмэдробот» в области мультиагентных решений для бизнеса и ИИ-консалтинга.

Партнеры сосредоточатся на ряде ключевых направлений: создание ИИ-инструментов для разных отраслей экономики; развитие безопасной среды разработки, тестирование и мониторинг нейросетей; запуск пилотных инициатив и внедрение ИИ в бизнес-процессы; обеспечение этики и защиты данных при работе с ИИ; а также обмен знаниями о глобальных трендах в архитектуре нейросетей и методах их обучения.

Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад
Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад Ритейл

Роман Хазеев, директор по развитию цифровых технологий «Ростелекома»: «Технологии искусственного интеллекта — главный фактор глобальной конкуренции. Сотрудничество с «Рэдмэдробот» направлено на практический результат. Объединение наших компетенций ускорит цифровую трансформацию российской экономики, представит рынку новые инструменты, которые решат конкретные прикладные задачи».

Алексей Макин, основатель и акционер «Рэдмэдробот»: «Рынку уже недостаточно точечных ИИ-экспериментов, бизнесу нужны надежные и масштабируемые решения, встроенные в ключевые процессы. Совместно с “Ростелекомом” мы планируем создавать ИИ-инструменты, которые смогут работать в промышленном контуре крупных компаний, соответствовать требованиям безопасности и при этом давать измеримый бизнес-эффект. Для нас это партнерство — важный шаг к формированию зрелой ИИ-инфраструктуры российского рынка».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?

«Базис» получил премию «ЦИПР Диджитал» за проект в теплоэнергетике

Владимир Лаврентьев, Just AI: Платформенный подход в разы ускоряет внедрение ИИ в компаниях

«Ростелеком» внезапно объединил свои производство радиоэлектроники и разработку ИИ

Как работают профильные полигоны для испытания российских ИТ-систем

Спецпроцессоры «Байкал» для ИИ на замену Nvidia появятся в продаже в 2030 году

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для дачников и садоводов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году?

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290