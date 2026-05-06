CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Техническая защита Цифровизация Инфраструктура
|

«Мажордом» интегрировал в систему умного дома СКУД от Trassir

Компания «Философт» сообщила об интеграции СКУД Trassir в платформу «Мажордом». Интеграции позволяют расширять возможности экосистемы умного дома и предлагать клиентам более гибкие сценарии реализации проектов. Так, «цифровой дворецкий» «Мажордом» интегрировал в свою систему программное обеспечение и оборудование СКУД от Trassir.

«СКУД от компании Trassir интегрирована с программным обеспечением “Мажордом”, что позволяет управлять точками доступа на всей территории жилого комплекса, — отметил директор “ФилософтИван Власов. — Для нас эта интеграция — это возможность дать клиентам сделать реализацию проекта более гибкой с точки зрения его экономики».

Интеграция позволяет выстроить удобную централизованную систему управления доступом для жителей. Сотрудники управляющей компании могут настраивать доступы для открытия дверей подъезда, калиток, ворот и других точек входа через программное обеспечение, связывая ключи доступа с конкретной квартирой.

Российский разработчик анонсировал национальную СУБД с открытым кодом
Российский разработчик анонсировал национальную СУБД с открытым кодом Импортонезависимость

Одно из важных преимуществ такого решения заключается в том, что специалисту управляющей компании не требуется выполнять настройки вручную на каждом считывателе — необходимые действия можно провести удаленно с рабочего компьютера. Это упрощает работу УК, экономит время сотрудников и делает управление доступом более удобным.

Реализация интеграции с Trassir расширяет возможности «Мажордома» для девелоперов и управляющих компаний, позволяя подбирать решения под конкретные задачи проекта и усиливать общую экосистему умного дома.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Владимир Лаврентьев, Just AI: Платформенный подход в разы ускоряет внедрение ИИ в компаниях

От разработчика БПЛА требуют вернуть 10 миллионов, полученных на создание дрона, который даже не смог взлететь

ИИ + лоукод: как вернуть инвестиции в автоматизацию за три месяца

В России на 50% выросли мощности для хранения и обработки данных

Digital Q: от визуальной разработки к готовым библиотекам и ИИ

Росмолодежь поможет регионам в борьбе с деструктивным контентом

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Грозит ли миру дефицит дисплеев?

Обзор HUAWEI MateBook GT 14: элегантный и мощный ноутбук с парящим дисплеем

Что умеют флагманские смарт-часы: битва лидеров

Показать еще

Наука

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?

Новая система превращает камеры смартфонов в точные детекторы уровня радиации

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна
Показать еще