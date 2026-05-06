«Мажордом» интегрировал в систему умного дома СКУД от Trassir

Компания «Философт» сообщила об интеграции СКУД Trassir в платформу «Мажордом». Интеграции позволяют расширять возможности экосистемы умного дома и предлагать клиентам более гибкие сценарии реализации проектов. Так, «цифровой дворецкий» «Мажордом» интегрировал в свою систему программное обеспечение и оборудование СКУД от Trassir.

«СКУД от компании Trassir интегрирована с программным обеспечением “Мажордом”, что позволяет управлять точками доступа на всей территории жилого комплекса, — отметил директор “Философт” Иван Власов. — Для нас эта интеграция — это возможность дать клиентам сделать реализацию проекта более гибкой с точки зрения его экономики».

Интеграция позволяет выстроить удобную централизованную систему управления доступом для жителей. Сотрудники управляющей компании могут настраивать доступы для открытия дверей подъезда, калиток, ворот и других точек входа через программное обеспечение, связывая ключи доступа с конкретной квартирой.

Одно из важных преимуществ такого решения заключается в том, что специалисту управляющей компании не требуется выполнять настройки вручную на каждом считывателе — необходимые действия можно провести удаленно с рабочего компьютера. Это упрощает работу УК, экономит время сотрудников и делает управление доступом более удобным.

Реализация интеграции с Trassir расширяет возможности «Мажордома» для девелоперов и управляющих компаний, позволяя подбирать решения под конкретные задачи проекта и усиливать общую экосистему умного дома.