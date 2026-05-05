Sitronics Group оснастит системой электропитания новую партию электросудов верфи «Эмпериум»

Центр разработки ЭЗС Sitronics Group, специализирующийся на производстве зарядной инфраструктуры для электротранспорта, обеспечит системами питания серию пассажирских электросудов ГК «Эмпериум» проекта «Москва 2.0» – нового поколения инновационного речного флота, сочетающего узнаваемую архитектуру классических теплоходов типа «Москва» с современными технологическими решениями в области судостроения, энергетики, безопасности и комфорта. Об это CNews сообщил представитель Sitronics Group.

Системы необходимы для обеспечения бесшовной стыковки электросудов с причальной инфраструктурой и безопасного заряда в соответствии с требованиями международных стандартов. Неотъемлемой частью комплекса является уникальный контроллер, разработанный специалистами Sitronics Group, который осуществляет информационный обмен между энергосистемой судна и береговой зарядной станцией. После успешной эксплуатации на головном судне комплекс приема питания с берега стал серийным изделием для линейки судов проекта «Москва 2.0».

«Система питания – один из важнейших элементов электросудна. Мы внедряем передовые решения в области накопления и распределения энергии, которые обеспечивают не только высокую автономность, но и надежность в условиях интенсивной навигации», – отметил вице-президент по развитию Sitronics Group Сергей Логинов.

Ожидается, что оснащенные новыми системами электросуда выйдут на регулярные маршруты уже в этом году. В частности, сегодня на воду уже спустили второе в этом году пассажирское электросудно «Петергоф» проекта «Москва 2.0», построенное ГК «Эмпериум» по контракту с ГТЛК для компании «ВодоходЪ. Пассажирский Порт». Следующие на очереди – «Пушкин» и «Орешек».

