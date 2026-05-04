«Росатом» и «Сетевая компания» Татарстана запустили пилотный проект цифровой подстанции

«Росатом Автоматизированные системы управления» (РАСУ, дивизион «Автоматизированные системы управления и электротехника» госкорпорации «Росатом») и «Сетевая компания» Республики Татарстан объявили о запуске совместного пилотного проекта высокоавтоматизированной подстанции (ВАПС) с централизованной архитектурой «4+».

Ключевой элемент цифровизации процесса – программно-аппаратный комплекс «Кластер». Он объединяет вторичные системы подстанции в единое устройство по принципу «программно-аппаратный комплекс вместо шкафов». В основе решения лежат универсальные вычислительные модули, которые размещаются в количестве до 12 штук в едином металлическом корпусе (крейте), объединяются в кластер с резервированным питанием и коммуникационной шиной обмена данными образуя при этом надежную и масштабируемую систему управления. Программное обеспечение в виде «виртуальных терминалов», выполняющих весь спектр задач – от релейной защиты до контроля качества электроэнергии, – может быть запущено на любом из 12 унифицированных аппаратных модулей.

Помимо традиционных решений, в части резервирования дополнительно используется запатентованная «РАСУ» технология функциональной динамической архитектуры, позволяющая значительно повысить надежность и отказоустойчивость системы без тотального дублирования всех устройств. Введение нового либо замена любого «виртуального терминала» не требует отключения и/или переконфигурирования остальных. Таким образом громоздкое электромеханическое оборудование заменяется компактными модульными вычислительными комплексами, а использование традиционных медных кабельных связей минимизируется за счет оптоволоконных технологий связи. Экономический эффект достигается за счет сокращения объемов оборудования, упрощения монтажных и пуско-наладочных работ, а также снижения эксплуатационных затрат при сохранении преимуществ цифровых технологий – высокой точности измерений, оперативности управления и устойчивости к внешним воздействиям.

«Для “Сетевая компания” пилотный проект высокоавтоматизированной подстанции с централизованной архитектурой 4+ – это возможность в реальных условиях оценить эффективность новых архитектур управления и защит, – сказал Дмитрий Китанин, заместитель начальника отдела новой техники и технологий, руководитель лаборатории испытаний интеллектуальных систем «Сетевая компания».

«Пилотный проект имеет для нас стратегическое значение, “Сетевая компания” – один из крупнейших собственников объектов передачи и распределения электроэнергии в России. После успешного завершения опытно-промышленной эксплуатации в конце 2026 г., которая проходит на объекте в Казани, мы сможем масштабировать решение на другие объекты региона и энергосистемы страны», – отметил Александр Капустин, заместитель директора коммерческого департамента по АСУ ТП «РАСУ».