Контроль вместо экспериментов: red_mad_robot выводит платформу для управления LLM в бизнесе

Технологическая компания red_mad_robot представила платформу red_mad_router — решение для централизованного подключения и управления большими языковыми моделями (LLM) в корпоративной среде. Об этом CNews сообщили представители red_mad_robot.

Платформа ориентирована на компании, где LLM уже работают в нескольких сценариях — от внутренних ассистентов до клиентских сервисов — и где возникает необходимость держать под контролем доступ к моделям, расходы на их использование и правила работы с данными в одной системе. В первую очередь это актуально для организаций, которые одновременно используют локальные и облачные модели и хотят видеть прозрачную картину использования ИИ.

Фактически red_mad_router решает три ключевые задачи: собирает доступ к моделям в одной системе, дает инструменты для контроля затрат и обеспечивает управление безопасностью данных.

Платформа разворачивается в защищенной инфраструктуре компании, поддерживает единый вход для сотрудников и учитывает требования информационной безопасности. Через интерфейс, совместимый со стандартом OpenAI, можно подключать различные модели и провайдеров без отдельной интеграции под каждого из них. Также для устойчивой работы реализован специальный механизм автоматического переключения между LLM: если одна недоступна, запрос перенаправляется в резервную.

Отдельный модуль Guardrails позволяет настраивать правила работы с чувствительной информацией: фильтровать персональные данные, ограничивать нежелательные ответы и управлять политиками безопасности как для локальных, так и облачных моделей.

Значительная часть функциональности связана с контролем затрат. Платформа позволяет задавать лимиты и квоты на уровне команд и отдельных ключей, отслеживать использование токенов и распределение нагрузки по моделям, а также формировать отчеты о потреблении для внутреннего биллинга. Это дает бизнесу возможность управлять расходами на ИИ в реальном времени, а не оценивать их постфактум.

Запуск red_mad_router отражает более широкий сдвиг на рынке: сегодня генеративный ИИ переходит из стадии экспериментов в инфраструктурный слой бизнеса. Компании начинают выстраивать системную работу с моделями — по аналогии с тем, как ранее происходил переход к облачным платформам и управлению данными.

«Новое поколение ИИ-систем требует нового уровня инфраструктуры. Бизнесу нужен не просто доступ к моделям как таковой, а среда, в которой их использование можно контролировать и предсказуемо масштабировать. С понятными правилами доступа, прозрачной экономикой и контролем над данными», — сказал Кирилл Мозолев, руководитель продукта в направлении ИИ, red_mad_robot.

