Программный комплекс «Росатома» повысил эффективность управления ЖКХ в Липецке

Специалисты АО «Росатом Инфраструктурные решения» (РИР, дивизион госкорпорации «Росатом») внедрили «Инфраструктурную IoT-платформу» для Липецкой области. Программное обеспечение предназначено для диспетчеризации инженерных систем в режиме реального времени. Об этом CNews сообщили представители РИР.

На платформу уже заведены сквозные данные с приборов учета тепловой энергии порядка ста тепловых пунктов, обслуживающих многоквартирные жилые дома в трех микрорайонах города Липецка. Благодаря этому сотрудники администрации города Липецка и других профильных органов власти получают информацию о текущих параметрах теплоснабжения онлайн, управляющие компании могут оперативно реагировать на отклонения от нормативов.

Пилотный контур охватил многоквартирные жилые дома как в новом микрорайоне, так и в центральной части города. Команда проекта настроила серверные мощности, интегрировала платформу с внешними информационными системами и вывела данные напрямую со счетчиков на удобные информационные панели. Для уполномоченных сотрудников администрации города разработаны экранные формы, позволяющие следить за ситуацией.

«Теперь мы видим всю цепочку теплоснабжения. Бывает так, что поставщик дает нужное количество тепла, но из-за проблем с внутридомовым оборудованием батареи в квартирах остаются холодными. Благодаря системе администрация сразу выявляет такие сбои и при необходимости координирует работу управляющих компаний. В результате температура в домах быстрее приходит в норму», — сказал председатель департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка Владимир Яриков.

«Главная проблема теплоснабжения в любом городе – это «слепые зоны» на границах ответственности поставщиков тепла и управляющих компаний. Наша IoT-платформа делает этот процесс абсолютно прозрачным. Система не просто автоматически собирает данные со счетчиков, но и анализирует их, выявляя аномалии. Она определяет, где наблюдается снижение давления, где тепло не достигает квартир и где счетчик показывает некорректные показатели. В результате муниципалитет переходит к проактивному контролю», – отметил Валентин Чубаров, руководитель проектного офиса «Инфраструктурная IoТ-платформа» РИР.

Программный комплекс «Инфраструктурная IoT-платформа» внесен в Реестр российского программного обеспечения и соответствует требованиям ФСТЭК России. На базе ПО в центральном офисе РИР работает демолаборатория: она помогает увидеть, как функционирует автоматизированная система диспетчерского управления на реальном объекте, и позволяет моделировать различные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации.