CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

«СКБ Контур» и «Умная логистика» договорились о стратегическом партнерстве в области цифровизации перевозок

Компании «СКБ Контур» и «Умная логистика» заключили соглашение о сотрудничестве. Партнерство направлено на комплексную автоматизацию логистической отрасли и внедрение юридически значимого электронного документооборота. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Стороны намерены объединить усилия для интеграции крупнейшей TMS-системы автоматизации управления перевозками «Умная логистика» с сервисом электронного документооборота «Контур.Диадок», в том числе с сервисом Логистика для обмена перевозочными документами и сервисом «Кадровый ЭДО». Важным итогом партнерства, в частности, станет создание максимально комфортных условий для перехода игроков логистического рынка – грузовладельцев, экспедиторов и перевозчиков – на электронные перевозочные документы.

Кроме того, в рамках партнерства планируется развитие услуг бухгалтерского обслуживания с использованием учетных систем «Умной логистики» и онлайн-сервиса для сдачи отчетности в контролирующие органы «Контур.Экстерн».

Михаил Добровольский, директор департамента корпоративного управления — заместитель генерального директора «СКБ Контур»: «Логистика сегодня — это не только перемещение грузов, но и движение информации, которое должно быть быстрым и юридически безупречным. Объединяя экспертизу «СКБ Контур» в области электронного документооборота и бухгалтерских сервисов с отраслевыми решениями «Умной логистики», мы создаем бесшовную среду для транспортных компаний. Интеграция наших продуктов позволит участникам рынка уйти от бумаги, сократить издержки и выстроить прозрачные отношения со всеми контрагентами: от заказчика до перевозчика».

Ольга Бабаева, директор по развитию компании «Умная логистика»: «Цифровизация логистики требует отраслевой кооперации, поэтому для нас важно объединить экспертизу уникальной отраслевой платформы «Умная логистика» и решений «СКБ Контур». Сегодня ключевой фокус сотрудничества – развитие электронных перевозочных документов и их интеграция в привычные операционные процессы перевозок, чтобы пользователи могли работать с документами внутри привычных цифровых сценариев. При этом партнерство открывает более широкие возможности интеграции сервисов и масштабирования преимуществ цифровизации для клиентов: ускорения обмена документами, упрощения работу с ними и снижения количества ошибок».

Подписаться на новости Короткая ссылка


