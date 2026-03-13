CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

В Приморье стартовал проект «Спарго Технологии» по модернизации системы льготного лекарственного обеспечения региона

АО «Спарго Технологии» объявляет о начале проекта по модернизации системы льготного лекарственного обеспечения (ЛЛО) в Приморском крае, реализуемого в рамках национального проекта «Цифровая экономика». Новый импортозамещенный комплекс программных решений F3 ЛЛО и F3 TAIL WEB будет обеспечивать современные стандарты безопасности и надежности в более чем 100 медицинских организациях и свыше 50 аптеках региона.

«Создано единое информационное пространство, доступное в режиме онлайн, для всех участников системы: органов управления, лечебных учреждений и аптек. Прямо сейчас идут работы по поэтапному переводу аптек и медицинских организаций региона на новое программное обеспечение. Все процессы проходят в плановом режиме и согласно установленным срокам» — сказал Алексей Макеев, директор регионального управления «Восток» АО «Спарго Технологии».

Модернизация региона обеспечивает автоматизацию основных бизнес-процессов: от выписки рецептов до отпуска лекарственных средств и изделий медицинского назначения, от загрузки данных из внешних справочников «Единый справочник» и ФНСИ до интеграции с федеральными системами РЭМД, ЕГИССО И ФРЛЛО. Кроме того, в Приморье реализованы возможности для работы с заявочной кампанией, государственными контрактами, а также обработки реестров выписанных рецептов и осуществления медико-экономического контроля.

Представители Минздрава Приморья выразили уверенность в успешной реализации проекта и подчеркнули его важность для повышения эффективности системы здравоохранения региона.

«Этот проект важный шаг в модернизации системы здравоохранения региона, он позволит повысить эффективность обслуживания пациента и снизить издержки за счет использования современных технологий. Внедрение новых решений поможет повысить прозрачность процессов и ускорить обмен данными. Реализация проекта требует соблюдения достаточно сжатых сроков и высокого уровня надежности, особенно в период перехода, что подчеркнули в руководстве региона. Проект осуществляется в условиях повышенных требований к отказоустойчивости и безопасности системы. Установка нового программного комплекса автоматизирует ключевые процессы ЛЛО субъекта», – отметил Даниил Гаврилюк, начальник отдела АСОИУ МИАЦ Приморского края.

Программа F3 ЛЛО постоянно совершенствуется и успешно функционирует во всех федеральных округах России, обеспечивая управление льготным лекарственным обеспечением на государственном уровне. Вместе с F3 ЛЛО регионы внедряют программу F3 TAIL WEB для автоматизации отпуска лекарственных средств и медицинских изделий, которая также полностью независима от зарубежных программ. Современные ИТ-решения способствуют дальнейшему совершенствованию системы здравоохранения и повышению уровня обслуживания населения в конкретном регионе и в стране в целом.

