В Сеченовском университете создали базы данных для персонализированного лечения дерматомиозита и волчанки

Исследователи Центра математического моделирования в разработке лекарств Первого МГМУ имени И.М. Сеченова зарегистрировали две базы данных для подбора терапии аутоиммунных заболеваний - дерматомиозита и системной красной волчанки (СКВ). Эти ресурсы помогут врачам точнее подбирать лечение, учитывая индивидуальные особенности каждого пациента, а фармацевтическим компаниям – ускорить разработку новых эффективных лекарств. Об этом CNews сообщили представители Сеченовского университета.

Дерматомиозит и системная красная волчанка – аутоиммунные заболевания, при которых иммунная система атакует собственные ткани организма. Они могут приводить к тяжелым системным поражениям: мышц и легких — при дерматомиозите, почек, суставов и кожи - при волчанке. Распространенность СКВ сегодня – примерно 40–50 случаев на 100 тыс. населения, дерматомиозита - около 5–10 случаев на 100 тыс.

Стандартная терапия этих заболеваний включает прием глюкокортикоидов и иммуносупрессантов. Однако они оказывают неспецифическое системное воздействие, подавляя иммунную систему в целом. Это может вызвать серьезные побочные эффекты – от поражения желудочно-кишечного тракта до риска развития диабета. Разработка новых препаратов затруднена из-за высокой вариабельности клинических и иммунологических характеристик пациентов. Такие ключевые показатели, как уровень мышечных ферментов, титры аутоантител, профиль цитокинов и иммунных клеток, а также спектр сопутствующих заболеваний могут значительно отличаться. Все это создает сложности при наборе однородных когорт участников для клинических испытаний и затрудняет интерпретацию результатов.

Чтобы преодолеть эту проблему, ученые Сеченовского университета создали две специализированные базы данных.

База данных концентраций цитокинов при дерматомиозите содержит информацию об уровнях 19 цитокинов в плазме крови пациентов, креатинкиназе, С-реактивном белке, продолжительности болезни и специфических аутоантителах. База эффективности терапий СКВ агрегирует данные из 39 рандомизированных контролируемых исследований, включая динамику более 10 показателей эффективности лечения, демографические характеристики пациентов и лабораторные параметры.

«Идея создать базу данных цитокинов пришла к нам при разработке математической модели дерматомиозита, – сказал сотрудник Центра математического моделирования в разработке лекарств Первого МГМУ Борис Киреев. – В процессе анализа научной литературы мы столкнулись с очень разнородными, на первый взгляд даже противоречивыми данными в разных статьях. Мы решили подойти к вопросу исследования иммунофенотипа пациентов системно – собрать все доступные данные по клиническим исследованиям и охарактеризовать концентрации цитокинов у всей популяции пациентов. На основе этих данных мы уже провели мета-анализ и выявили, например, различия между группами пациентов с поражением легких и без. Следующий шаг - создание математической модели дерматомиозита для подбора потенциальной терапии исходя из индивидуальных особенностей пациента – подтипа заболевания, уровня цитокинов и других».

Созданные базы данных также станут инструментом для ускорения разработки таргетных препаратов для лечения аутоиммунных заболеваний. Для системной красной волчанки такие лекарства (моноклональные антитела) уже существуют, база позволит сравнивать их эффективность и оптимизировать назначения. Учет клинических и молекулярных подтипов заболевания на этапе планирования исследований — ключ к успеху, считают исследователи. Стратификация пациентов и правильный выбор показателей эффективности позволят выстраивать оптимальный дизайн клинических испытаний и быстрее предоставлять эффективную терапию тем, кто в ней нуждается.