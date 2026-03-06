CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Перестройка рынка: OPEN Group проведет переговоры с производителями электроники и бытовой техники в Китае

Консультации промо-персонала в торговых точках могут увеличить продажи от 40% в зависимости от категории, уровня покрытия и стартовых условий рост продаж. Об этом сообщили в Open Group перед переговорами со стратегическими партнерами в Китае. В фокусе встреч — подготовка промо-команд в российских розничных сетях. Переговоры пройдут на фоне роста доли азиатских брендов на российском рынке и структурных изменений в сегментах электроники и бытовой техники. Об этом CNews сообщили представители Open Group.

Делегация OPEN Group посетит предприятия и штаб-квартиры лидирующих компаний-производителей бытовой техники и мобильных устройств. Целью визита станет усиление текущего сотрудничества с китайскими партнерами — стороны обсудят выходы новых брендов на рынки в России, а также улучшения консультаций в условиях спроса потребителей и появления все новых для российских покупателей брендов.

Планируется также обсудить стратегию по цифровизации и внедрения новых digital‑инструментов для улучшения качества консультаций в магазинах. Так, стороны обсудят и будущие совместные пилоты по использованию ИИ в офлайн-продажах — в частности внедрение новой технологии Open Speech на базе ИИ. Она позволяет расшифровывать и оценивать устную коммуникацию консультанта с покупателем в магазине, «подсвечивать» зоны роста и давать рекомендации. Технология позволит улучшить качество работы консультантов и вместе с этим поможет покупателям получать наиболее полную и нужную информацию о технически сложных товарах в магазинах.

«Рынок бытовой техники и электроники в России и СНГ остается одним из самых динамичных. За последние несколько лет он прошел масштабную трансформацию. Ушли западные бренды и новые компании активно наращивают присутствие. Для быстрого роста им нужны надежные локальные партнеры, понимающие специфику российской розницы и умеющие управлять полевыми командами в России, — сказал Дмитрий Черватюк, директор направления электроники и DIY компании OPEN Group — Ключевая задача промоутера-консультанта — выстроить диалог с покупателем, дать экспертную консультацию по категории или бренду и убедительно доказать ценность представленного продукта. Поездка в Китай — возможность синхронизировать стратегии с текущими партнерами и помочь новым брендам выйти на рынок России».

