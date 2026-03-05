Серверы OpenYard на базе AMD Epyc внесены в реестр Минпромторга

Компания OpenYard, российский производитель серверного оборудования, объявила о включении серверных платформ семейства RS202A на базе процессоров AMD Epyc пятого поколения в реестр промышленной продукции Минпромторга России.

Семейство RS202A представляет собой серверные платформы форм-фактора 2U, предназначенные для построения корпоративной ИТ-инфраструктуры и эксплуатации в серверных и дата-центрах в режиме 24/7. Платформы поддерживают двухпроцессорную конфигурацию на базе AMD Epyc пятого поколения, высокую плотность оперативной памяти, а также масштабируемые дисковые подсистемы на базе NVMe, SAS или SATA (в зависимости от конфигурации) и слоты PCIe для карт расширения разных размерностей.

Включение серверных платформ на базе AMD Epyc пятого поколения в реестр Минпромторга расширяет выбор современных высокопроизводительных решений со статусом промышленной продукции. Это упрощает планирование закупок и реализацию проектов импортозамещения для компаний и организаций, ориентированных на требования регуляторов.

«Для нас включение серверов RS202A на базе AMD Epyc пятого поколения в реестр Минпромторга – важное событие. Оно подтверждает статус наших решений как промышленной продукции и расширяет возможности их применения в корпоративных и государственных проектах. Заказчики получают доступ к современным высокопроизводительным платформам, которые помогают строить устойчивую, защищенную и технологически независимую ИТ-инфраструктуру», – отметил Алексей Панков, директор по продажам OpenYard.

Серверы RS202A выпускаются на собственном производственном комплексе OpenYard в Рязани. Компания постепенно расширяет локализацию компонентов и работает над замещением критически важных элементов, обеспечивая устойчивость поставок и соответствие требованиям российских заказчиков.