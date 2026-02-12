ДИТ Москвы: какими сервисами и услугами мобильного приложения «Госуслуги Москвы» чаще всего пользовались жители столицы в 2025 году

Более 13 лет жители столицы с помощью первого городского мобильного приложения «Госуслуги Москвы» решают самые различные ежедневные задачи, заботятся о семье и своем здоровье и др. В столичном Департаменте информационных технологий рассказали, что в 2025 г. жители чаще всего пользовались услугами и сервисами приложения, чтобы оплачивать счета, передавать показания приборов учета воды и электричества, просматривать и оплачивать единый платежный документ, быть в курсе посещения уроков и успеваемости ребенка, заказывать и оплачивать питание в школьной столовой. Также с помощью приложения горожане записывали питомцев к ветеринарному врачу, получали информацию об эвакуации автомобиля, пополняли карту «Тройка», уточняли статус готовности карты москвича и многое другое.

«В приложении «Госуслуги Москвы» собраны услуги и сервисы, которые помогают горожанам решить большинство повседневных задач, а понятный интерфейс и дополнительные функции делают его удобнее. Востребованность мобильного приложения у горожан остается высокой благодаря его широким возможностям, удобству использования и постоянному развитию его функционала. За все время приложение скачали более 11,7 млн раз. А в 2025 г. число установок превысило миллион»,— сказали представители Департамента информационных технологий города Москвы.

Благодаря постоянному развитию мобильного приложения «Госуслуги Москвы» жители могут решать большинство повседневных вопросов онлайн, без посещения различных ведомств и организаций. Так, в 2025 г. разработчики сделали более современным и удобным интерфейс экранов и страниц приложения, чтобы было комфортнее пользоваться городскими услугами и сервисами.

Например, стало удобнее оплачивать счета в сервисе «Мои платежи» благодаря тому, что в основном меню приложения, добавили новый раздел «Платежи» в правом нижнем углу экрана. Кроме того, появилась возможность пользоваться пакетной оплатой. Если раньше приходилось оплачивать каждый счет отдельно, то теперь в приложении можно оплачивать все счета сразу, как и на портале mos.ru.

В разделе «Услуги» появился новый блок «Избранные услуги». Можно самостоятельно добавить в этот блок часто используемые услуги и сервисы — и в следующий раз не придется тратить время на их поиск. В сервисе «Внесение показаний» появилась возможность передавать показания приборов учета не только воды и электричества, но и тепла. Также из приложения стало возможным быстро перейти на страницу спецпроекта «Интерактивный гид по проезду в Москве и области». Здесь собрана подробная информация о том, как пользоваться картой москвича на разных видах транспорта Москвы и области, кому положен бесплатный или льготный проезд, как записывать билеты и абонементы для проезда на карту — и не только.

Также в приложении появились дополнительные возможности для быстрого поиска нужных объектов с помощью сервиса «Карта». Перейти к нему можно из раздела «Другое» в профиле пользователя. В поисковой строке достаточно вбить любое название, например «магазин», «школа» или «библиотека», и сервис не только покажет на карте и предоставит список всех учреждений данной категории, но и предложит перейти на сайт организации, чтобы ознакомиться с информацией и при необходимости позвонить, не выходя из сервиса. А чтобы поиск объекта занимал минимум времени, появилась возможность использовать фильтры «Открыто» и «Рядом».

Мобильное приложение «Госуслуги Москвы» начало работать в 2012 г., открыв возможность горожанам в любое удобное время решать повседневные задачи, получать городские услуги и участвовать в жизни столицы. Почти 50% пользователей обращаются к приложению регулярно — каждую неделю и чаще. Кроме того, жители столицы могут оставить отзыв или предложение по улучшению работы приложения и оценить его. Для того, чтобы оценить приложение и оставить свое мнение об удобстве его использования, достаточно выбрать в блоке «Другое» пункт «Оценка приложения» и нажать на кнопки – «Нравится» или «Не нравится». При выборе второго варианта приложение предложит в форме «Нам важно ваше мнение» оставить свой комментарий. Разработчики используют обратную связь для совершенствования приложения, чтобы доступ к городским сервисам стал еще более удобным.

Мобильное приложение «Госуслуги Москвы» развивают ГКУ «Новые технологии управления» совместно с Департаментом информационных технологий города Москвы

Создание, развитие и эксплуатация инфраструктуры электронного правительства, в том числе предоставление массовых социально значимых услуг, а также иных услуг и сервисов в электронной форме, соответствуют задачам национального проекта «Экономика данных» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».