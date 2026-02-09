Снижение потерь, мониторинг роста и контроль подрядчиков: оператор комплексного благоустройства внедрил систему умного озеленения

Российская компания «Экоплант» разработала и внедрила систему цифрового контроля для мониторинга городского озеленения. Один из таких проектов реализуется на территории «СберСити», где применяется данная система слежения за состоянием высаженных растений.

Жилые кварталы возводятся в Рублево-Архангельском районе Москвы. В проекте «СберСити» озеленение составит одну треть от общей площади проекта, которая составляет 4,7 га.

Такой масштаб озеленения — более 514 тыс. саженцев на территории 461 га, что эквивалентно примерно одному дереву на каждые 9 кв. м, — сопоставим с плотностью лесопарковых пространств и требует принципиально иного подхода к управлению. При столь высокой концентрации зеленой инфраструктуры ручной контроль становится невозможным: необходимо одновременно отслеживать приживаемость, темпы роста растений, состояние почв и качество работы подрядчиков.

Именно поэтому компания разработала собственную систему цифрового мониторинга, которая позволяет в режиме реального времени управлять озеленением, оперативно корректировать уход и удерживать уровень потерь на минимальном уровне даже в условиях сложной городской среды.

«Система позволяет в режиме реального времени отслеживать ход роста более полумиллиона растений, высаженных на территории проекта. Обновление данных происходит каждые 1,5 часа, что дает возможность оперативно корректировать уход за зелеными насаждениями и минимизировать потери. По данным компании, уровень утраты растений при таком подходе не превышает 0,1–0,2%», – отметили представители «Экоплант».

Дополнительным элементом мониторинга является использование беспилотных летательных аппаратов: раз в неделю над территорией пролетает дрон, который фиксирует состояние посадок и передает данные в аналитическую систему. Это позволяет сопоставлять фактическое состояние растений с проектными показателями и данными наземных датчиков.

Кроме посадки растений, при строительстве была предусмотрена укладка 97 тыс. кв. м газона, а для формирования устойчивого и разнообразного ландшафта обустроено искусственное русло реки. Инфраструктура ухода за зелеными зонами включает подземное хранилище воды и систему автоматического полива с датчиками влажности почвы.

Как отметил генеральный директор компании «Экоплант» Алексей Пучков, цифровизация процессов позволяет по-новому выстроить управление городским озеленением: «Мы тщательно подбираем растения, чтобы создать не просто зеленые зоны, а умное экопространство, которое улучшает качество жизни резидентов. Проект озеленения корректируется в процессе — в сторону более плотной посадки, изменения ассортимента и увеличения зеленой массы, в том числе при работе со стилобатами. На объекте применяется уникальная система верхнеуровневого контроля за ходом озеленения, разработанная Экоплантом. Она основана на сборе аналитических данных, которые обновляются каждые 1,5 часа. В результате уровень потерь деревьев не превышает 0,1–0,2%».

В «СберСити» подчеркивают, что использование цифровых решений начинается еще на этапе проектирования.

«Озеленение и благоустройство «СберСити» реализуется с применением современных инструментов мониторинга и контроля. Благодаря BIM-проектированию создается цифровая модель инженерных систем, зданий, элементов благоустройства и озеленения — вплоть до точного расположения каждого дерева. Далее выполняется физическое строительство и высадка растений, состояние которых отслеживается с помощью умных технологий. Заранее спроектированные системы автополива во дворах и на стилобатах позволяют добиваться устойчивого прироста зеленой массы даже в сложных условиях», — сказали в команде проекта.

Эксперты отмечают, что подобные решения формируют новый стандарт для крупных девелоперских проектов, где озеленение становится частью цифровой экосистемы управления территорией, а не отдельным этапом благоустройства.