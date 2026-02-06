Только 15% компаний в российской промышленности используют отечественные системы автоматизированного проектирования

В консалтинговой компании Triada Partners поделились данными по внедрению российского ПО в российском промышленном секторе. На фоне активного импортозамещения рынок разработки и внедрения программного обеспечения для промышленного сектора растет быстрыми темпами, но остается глубоко сегментированным, а реальное использование отечественных решений в ключевых инженерных областях пока невелико. Об этом CNews сообщили представители Triada Partners.

В 2024 году объем рынка отечественного промышленного ПО достиг 60 млрд рублей, показав рост на 17,6%. Основной спрос (более 51% рынка) сосредоточен в сегментах CRM и ERP-систем, где доля отечественных продуктов, таких как «1С», уже высока.

Эксперты отмечают: бизнес перешел от вынужденной, реактивной замены ушедшего ПО к осознанной и стратегической цифровой трансформации. Наибольший спрос сохраняется за системами управления предприятием (ERP), параллельно резко вырос интерес к решениям, напрямую влияющим на операционную эффективность: системы управления производством (MES), автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУ ТП), а также технологии промышленного интернета вещей и аналитики данных.

При этом на рынке существуют структурные проблемы. Наиболее ярко дисбаланс виден в сегменте САПР (системы автоматизированного проектирования). Несмотря на то, что формально на российские продукты приходится около 90% рынка, реально их используют менее 15% компаний. Многие предприятия продолжают работать на иностранных решениях (AutoCAD, Solid Edge), в том числе нелицензионно.

«Процесс импортозамещения является доминирующим трендом, однако реализуется он через постепенную и гибридную модель. Крупные предприятия не могут одномоментно отказаться от глубоко интегрированных иностранных систем (таких как SAP, Oracle или специализированные САПР) без риска остановки критических процессов. Поэтому распространен подход, при котором новые проекты инициируются на отечественных платформах, а унаследованные системы мигрируют поэтапно. Наиболее активно этот процесс продвигается в стратегических отраслях и государственных корпорациях под воздействием регуляторных требований», — сказал управляющий партнер Triada Partners Сергей Заборов.

Полноценный паритет российских решений с иностранными в самых сложных областях (CAE, EDA для микроэлектроники), по словам экспертов, может быть достигнут за период от трех до семи лет. Основными вызовами на этом пути остаются технологическое отставание в узких сегментах, нехватка квалифицированных интеграторов и высокие издержки на миграцию.