«Ред софт» и «Интегро Текнолоджиз» объявили о стратегическом партнерстве

Компании «Ред софт» и «Интегро Текнолоджиз» заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Стороны договорились о создании программно-аппаратных комплексов для субъектов критической информационной инфраструктуры в авиационной отрасли. Об этом CNews сообщили представители «Ред софт».

Соглашение направлено на развитие сотрудничества в сфере разработки, внедрения и продвижения отечественных цифровых технологий и программно-аппаратных решений. В частности, стороны договорились о реализации совместных проектов в области автоматизированных систем управления производственными процессами и управления ресурсами предприятий авиационной отрасли «Панорама» на базе программного обеспечения «Ред софт» и вычислительного оборудования «Звезда».

Соглашение подписали исполнительный директор «Ред софт» Михаил Толпышкин и исполнительный директор «Интегро Текнолоджиз» Сергей Прорубщиков.

«Наше программное обеспечение используется на объектах критической информационной инфраструктуры, к которым относятся и предприятия авиационной отрасли. Для нас принципиально важно работать в этой сфере совместно с надежным партнером — таким, каким является компания «Интегро Технолоджиз». Мы рассчитываем, что наше сотрудничество позволит предприятиям авиационной отрасли не только выстроить устойчивую основу, но и эффективно выполнять ключевые показатели деятельности, развивая приоритетные направления бизнеса», – отметил Михаил Толпышкин, исполнительный директор «Ред софт».

Партнерство также предусматривает совместную разработку и тестирование инновационных решений, обмен экспертизой и продвижение российских технологий в рамках задач технологической независимости и цифрового развития авиационных предприятий.

«Партнерство с компанией «Ред софт» для нас – целенаправленный шаг на пути обеспечения технологического суверенитета субъектов критической информационной инфраструктуры в авиаотрасли, когда стабильность работы наших продуктов на серверах и операционных системах российского производства гарантируется и самим вендором общесистемных программных и аппаратных решений», – сказал Сергей Прорубщиков, исполнительный директор «Интегро Текнолоджиз».

