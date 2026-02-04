Максим Ликсутов: В 3 раза увеличилась площадь инфраструктуры ОЭЗ «Технополис Москва» с 2016 года

Особая экономическая зона «Технополис Москва» перешла в ведение столицы в сентябре 2016 г. С тех пор площадь инфраструктуры выросла в три раза. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Столичная особая экономическая зона перешла в управление города более девяти лет назад по решению мэра Москвы Сергея Собянина. За это время правительством Москвы реализованы проекты по присоединению новых площадок и открытию высокотехнологичных производств. Благодаря этому площадь промышленной и административной инфраструктуры ОЭЗ “Технополис Москва” увеличилась в три раза и превысила 2,1 млн квадратных метров», — сообщил Максим Ликсутов.