В России введены единые стандарты для систем онлайн-мониторинга здоровья граждан

Специалисты холдинга «Росэл» приняли участие в разработке национальных стандартов по работе систем дистанционного мониторинга состояния здоровья граждан – персональных медицинских помощников (ПМП). Они позволяют непрерывно отслеживать показатели состояния здоровья пациентов и передавать их в информационную систему или лечащему врачу. Об этом CNews сообщили представители холдинга «Росэлектроника».

Принятые Росстандартом документы создадут для всех регионов единый эффективный подход к формированию и функционированию ПМП, что повысит качество предоставляемых медицинских услуг. В основу принятых ГОСТов лег практический опыт реализации пилотного проекта «Персональные медицинские помощники» на базе цифровой платформы IoMT.Istok.

Новые стандарты «Общие положения» и «Архитектура» формируют единый нормативный подход к построению программно-аппаратной архитектуры ПМП, принципам сбора и передачи медицинских данных, а также требованиям к взаимодействию цифровых платформ с медицинскими информационными системами регионов. Документы учитывают положения российского законодательства в сфере защиты персональных данных и локализации информации, что особенно важно для масштабирования решений в системе здравоохранения.

«Концепция Персональных медицинских помощников концентрируется на актуальных вопросах долголетия и качества жизни граждан, а ее технической основой выступают цифровые технологии, в частности технологии Интернета вещей. Именно поэтому унификация подходов и стандартизация решений в этой сфере столь необходимы и сфокусированы на основополагающих и ключевых вопросах развития медицинских помощников в России: определения референтной архитектуры решения, функционирования цифровой платформы, определения форматов данных и т.д. – словом, всего того, что обеспечит качество, надежность и непроприетарность важнейшей для здоровья граждан технологической области», – отметил заместитель директора АНО «Платформа НТИ», председатель ТК 194 «Кибер-физические системы» Никита Уткин.

Цифровая платформа «Персональные медицинские помощники» введена в эксплуатацию в начале 2023 г. по инициативе Минздрава России. В качестве платформы используется платформа медицинских интернет вещей IoMT.Istok, разработанная научно-производственным предприятием «Исток им. Шокина» (входит в «Росэл»). Система позволяет в режиме реального времени отслеживать состояние здоровья пациентов с хроническими заболеваниями — артериальной гипертензией и сахарным диабетом, а также беременных женщин. С помощью медицинских изделий с передачей данных, интегрированных в комплекс, измеряются ключевые показатели, которые обрабатываются и передаются в информационные системы медицинских организаций. Это дает врачам возможность дистанционно наблюдать за пациентами и при необходимости оперативно корректировать терапию.

«Платформа ПМП, функционирующая на базе IoMT.Istok, стала эталонным продуктом. Поэтому при разработке стандартов учитывался практический опыт, полученный в ходе пилотного проекта, в том числе опыт эксплуатации цифровой платформы IoMT.Istok. В настоящее время к платформе «Персональные медицинские помощники» подключены более 383 тыс. медицинских устройств, используемых в программах дистанционного наблюдения за состоянием здоровья пациентов. Общее количество пациентов уже превысило 33 тыс.», — сказал директор по цифровой трансформации «Росэл» Виталий Александров.

«Наличие закрепленных в ГОСТах требований к архитектуре и передаче данных служит четким сигналом для рынка медицинских изделий. Производители медицинских устройств получают прозрачный технический регламент, который гарантирует совместимость их устройств с федеральной экосистемой. Это снижает порог входа для отечественных разработчиков электроники: они могут сосредоточиться на эргономике и точности измерений, заранее зная, что их прибор без проблем интегрируется в медицинские информационные системы любого региона», – сказал ректор Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) Александр Колсанов.