Резидент из ОЭЗ «Технополис Москва» выпустил семь новых обучающих комплексов

Резидент особой экономической зоны столицы «Научные развлечения» по итогам 2025 г. изготовил свыше 30 тыс. образовательных наборов и цифровых лабораторий, помогающих детям эффективнее изучать естественные науки. При этом 78 видов учебной продукции были внесены в реестр российских промышленных изделий. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Динамичное развитие высокотехнологичной промышленности столицы, которое осуществляется при активной поддержке города, стимулирует постоянный спрос на специалистов различных технических профессий. Продукция резидента ОЭЗ «Технополис Москва» помогает школьникам делать выбор в пользу востребованных инженерных специальностей. Всего компания выпустила более 30 тысяч интерактивных изделий, которые приобрели образовательные учреждения в 80 регионах страны», — сказал Максим Ликсутов.

Благодаря занятиям на современном оборудовании предприятия особой экономической зоны Москвы школьники успешно сдают ОГЭ и ЕГЭ и поступают в лучшие вузы страны. Так, в 2025 г. цифровая ФГОС-лаборатория по физике стала победителем предварительного этапа Национальной премии в сфере товаров и услуг для детей «Золотой медвежонок» в номинации «Лучшее учебное оборудование и средства обучения» со знаком качества «Педагоги рекомендуют».

За 2025 г. компания «Научные развлечения» выпустила семь новых образовательных комплексов. Среди них — набор «Основы аналоговой электроники», который через изучение простых компонентов, таких как резисторы, конденсаторы, транзисторы, объясняет принципы работы электронных устройств, а также набор «Технологии, конструирование и механизмы», предназначенный для обучения конструкторским и исследовательским навыкам с использованием языка программирования.

Главная цель цифровых лабораторий резидента ОЭЗ Москвы — погрузить ребенка в специфику различных техпроцессов и профессий и обучить эффективному применению полученных знаний в жизни.