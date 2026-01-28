CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Отечественная ИИ-платформа VTS автоматизирует модерацию контента

VTS (Video Tagging System) — продукт ООО «Оператор Газпром ИД», которое обеспечивает автоматическую модерацию видео-, аудио- и текстового контента. Платформа снижает регуляторные, юридические и репутационные риски цифровых платформ и повышает эффективность работы модераторских команд более чем в 10 раз. Об этом CNews сообщили представители ООО «Оператор Газпром ИД».

С помощью более чем 15 нейросетевых моделей VTS распознает объекты и действия, речь и эмоции, текстовые и графические элементы, а также структуру видеомонтажа. Результат — точная разметка нарушений с временными метками для быстрой проверки.

VTS поддерживает готовые правила модерации (нецензурная лексика, табак, эротика и др.) и настраиваемые пользовательские сценарии под требования платформы. Решения могут блокироваться автоматически или передаваться модератору для финального контроля.

Использование Zero-Shot-подхода и каскадных моделей с перекрестной валидацией обеспечивает запуск новых сценариев без дообучения, снижает количество ложных срабатываний и гарантирует стабильное качество на больших объемах данных.

Платформа оптимизирована для автоматического выявления контента с высоким риском, включая: нецензурную лексику; пропаганду наркотиков; материалы, подпадающие под ограничения по ЛГБТ.

VTS позволяет масштабировать модерацию без пропорционального роста затрат, превращая обязательный контроль контента в управляемый технологический процесс.

«В условиях ужесточения контент-регулирования VTS становится не просто ИТ-решением, а инфраструктурным элементом комплаенса. Платформа позволяет бизнесу перейти от реактивной модели «проверки постфактум» к системному и управляемому контент-контролю, где риски минимизируются на технологическом уровне. Разработка демонстрирует, что современные ИИ-платформы способны одновременно решать задачи соответствия законодательству и повышения операционной эффективности, превращая обязательную модерацию из затратной функции в управляемый технологический процесс», — отметил директор по ИИ-продуктам ООО «Оператор Газпром ИД» Павел Боюка.

