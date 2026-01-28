На череповецком заводе «Северсталь-метиз» внедряют систему дистанционного управления кранами

В сталепроволочном цехе №1 череповецкой площадки «Северсталь-Метиза» запустили пилотный проект по переводу грузоподъемных механизмов на дистанционное управление. Идею заменить привычный труд машинистов кранов на удаленный «Северсталь-метиз» реализовали первыми среди предприятий «Северстали». Об этом CNews сообщил представитель компании.

Новая система управления кранами – часть масштабной стратегической ИТ-программы «Безлюдные технологии», направленной на передачу опасных операций автоматизированным системам и повышение эффективности производства.

Для старта проекта было выбрано высоко загруженное травильное отделение СПЦ-1. Здесь подготовили серверную и коммуникационную инфраструктуру, установили одно кресло дистанционного управления и оснастили два крана многоуровневой системой контроля, мониторами и программами управления. Кроме кресла, проект предусматривает установку системы видеонаблюдения: камеры на кранах передают изображение и звук в реальном времени на мониторы операторов, обеспечивая полный аудиовизуальный контроль. А также сигнализацию, когда система предупреждает оператора о нахождении людей в опасной зоне, сближении кранов и других нештатных ситуациях.

«Для нас этот проект пилотный, но уже можно с уверенностью сказать, что мы двигаемся в правильном направлении. Это решение повысит уровень безопасности наших сотрудников и снизит производственные риски. Теперь машинисты могут управлять кранами удаленно, находясь вне зоны воздействия агрессивных сред и опасных факторов производства. Кроме того, внедрение этой инновационной технологии повысит эффективность производственного процесса и улучшит условия труда персонала. Ведь люди – это наша главная ценность», – сказал генеральный директор «Северсталь-метиз» Сергей Ковряков.

В 2026 г. на «Северсталь-метизе» планируется реализовать следующий этап – установить второе кресло-пульт и оснастить еще три крана необходимыми системами, камерами и датчиками. А также тиражировать эту практику на другие подразделения «Северстали».