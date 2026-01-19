CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Электроника Розница Искусственный интеллект axenix
|

Сеть restore: подводит итоги новогодних продаж: увеличение спроса на смартфоны Apple, рост трафика в магазинах, новые лидеры категорий

По итогам предновогоднего периода и праздничных дней сеть магазинов техники и электроники restore: зафиксировала увеличение спроса на смартфоны из линейки iPhone 17 и рост трафика на 8% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года в розничных магазинах. Впервые за несколько лет в топе продаж, наряду с традиционными лидерами — гаджетами Apple — появились новые категории товаров, демонстрирующие динамику роста. Об этом CNews сообщили представители restore:.

Товары Apple остаются ключевыми для сети. В розничных магазинах прирост в сравнении с релевантным периодом прошлого года составил 18%. В период декабрь 2025 и начале января лидерами продаж товаров Apple стали смартфоны из линейки iPhone 17. По мнению бренда, это указывает на то, что последние модели айфонов остаются для россиян одним из самых желанных подарков на праздники. Его покупали мужчины 56% и женщины 44%, основная аудитория — покупатели в возрасте от 25 до 38 лет, среди городов по продажам, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, лидируют: Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Хабаровск, Казань.

Одновременно restore: активно продолжает развивать мультибрендовый формат, увеличивая представленность других производителей в своих магазинах. На начало года в сети в таком формате открыты 23 магазина и запланировано масштабирование. Стратегия перехода в 2025 г. restore: в мультибрендовый формат оправдала себя: в новогодний сезон клиенты массово выбирали в качестве подарков устройства актуальных мировых брендов. Тренд на устройства с ИИ, отмеченный сетью еще в предновогодний период, полностью подтвердился в праздники. Рост продаж по отдельным позициям вырос до 90%.

Лидеры продаж, особенно заинтересовавшие покупателей: персональные ИИ-помощники и гаджеты для продуктивности (диктофон Mobvoi TicNote с ИИ-ассистентом; робот-компаньон RED Solution Loona, фитнес-браслет Whoop MG Life; интеллектуальные развлечения и хобби (шахматы Chessnut EVO и Femuey P6; игровая консоль PlayStation 5 Slim и Pro); умный дом и персонализация пространства (умная настольная лампа Govee, подсветка Govee 3 Lite).

Аналитики restore: отметили четыре тренда по итогам продаж обозначенного периода.

Запрос на персонализацию и заботу о здоровье: устройства, предоставляющие детальную аналитику (Whoop) или выступающие в роли персонального ассистента (Mobvoi TicNote), воспринимаются как полезные долгосрочные инвестиции.

Геймификация досуга и хобби: популярность умных шахмат и игровых консолей указывает на стремление к интеллектуальному и технологичному отдыху.

Массовизация технологий умного дома: осветительные решения Govee, как простые в установке и эффектные устройства, стали популярным вариантом.

Интерактивность как ключевая особенность: такие устройства, как робот Loona, предлагают эмоциональное взаимодействие — это делает их уникальным подарком.

Сформировавшийся тренд на осознанный выбор технологичных подарков, сочетающих развлечения, персонализацию и практическую пользу, усиливается и завоевывает интерес покупателей. В 2026 г. можно ожидать дальнейшего роста спроса на устройства с глубокой интеграцией ИИ и расширения их ассортимента в среднем ценовом сегменте.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дмитрий Золотарёв, ICL Soft: Для фармы не может быть коробочного CRM-решения

Прием заявок на премию Data Fusion Awards в сфере ИИ продлен

Игорь Вороной, «Финтех-маркет»: Автоматизация кредитных заявок сокращает время одобрения с 10 минут до 15 секунд

Российский производитель бионических протезов начал закрытое размещение акций перед IPO

Итоги подведены, приоритеты расставлены: Координационный центр развития ТИМ о планах на будущее

Открыта регистрация на конференцию «СУБД: технологии, миграция и администрирование» 12 марта

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще