Сеть restore: подводит итоги новогодних продаж: увеличение спроса на смартфоны Apple, рост трафика в магазинах, новые лидеры категорий

По итогам предновогоднего периода и праздничных дней сеть магазинов техники и электроники restore: зафиксировала увеличение спроса на смартфоны из линейки iPhone 17 и рост трафика на 8% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года в розничных магазинах. Впервые за несколько лет в топе продаж, наряду с традиционными лидерами — гаджетами Apple — появились новые категории товаров, демонстрирующие динамику роста. Об этом CNews сообщили представители restore:.

Товары Apple остаются ключевыми для сети. В розничных магазинах прирост в сравнении с релевантным периодом прошлого года составил 18%. В период декабрь 2025 и начале января лидерами продаж товаров Apple стали смартфоны из линейки iPhone 17. По мнению бренда, это указывает на то, что последние модели айфонов остаются для россиян одним из самых желанных подарков на праздники. Его покупали мужчины 56% и женщины 44%, основная аудитория — покупатели в возрасте от 25 до 38 лет, среди городов по продажам, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, лидируют: Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Хабаровск, Казань.

Одновременно restore: активно продолжает развивать мультибрендовый формат, увеличивая представленность других производителей в своих магазинах. На начало года в сети в таком формате открыты 23 магазина и запланировано масштабирование. Стратегия перехода в 2025 г. restore: в мультибрендовый формат оправдала себя: в новогодний сезон клиенты массово выбирали в качестве подарков устройства актуальных мировых брендов. Тренд на устройства с ИИ, отмеченный сетью еще в предновогодний период, полностью подтвердился в праздники. Рост продаж по отдельным позициям вырос до 90%.

Лидеры продаж, особенно заинтересовавшие покупателей: персональные ИИ-помощники и гаджеты для продуктивности (диктофон Mobvoi TicNote с ИИ-ассистентом; робот-компаньон RED Solution Loona, фитнес-браслет Whoop MG Life; интеллектуальные развлечения и хобби (шахматы Chessnut EVO и Femuey P6; игровая консоль PlayStation 5 Slim и Pro); умный дом и персонализация пространства (умная настольная лампа Govee, подсветка Govee 3 Lite).

Аналитики restore: отметили четыре тренда по итогам продаж обозначенного периода.

Запрос на персонализацию и заботу о здоровье: устройства, предоставляющие детальную аналитику (Whoop) или выступающие в роли персонального ассистента (Mobvoi TicNote), воспринимаются как полезные долгосрочные инвестиции.

Геймификация досуга и хобби: популярность умных шахмат и игровых консолей указывает на стремление к интеллектуальному и технологичному отдыху.

Массовизация технологий умного дома: осветительные решения Govee, как простые в установке и эффектные устройства, стали популярным вариантом.

Интерактивность как ключевая особенность: такие устройства, как робот Loona, предлагают эмоциональное взаимодействие — это делает их уникальным подарком.

Сформировавшийся тренд на осознанный выбор технологичных подарков, сочетающих развлечения, персонализацию и практическую пользу, усиливается и завоевывает интерес покупателей. В 2026 г. можно ожидать дальнейшего роста спроса на устройства с глубокой интеграцией ИИ и расширения их ассортимента в среднем ценовом сегменте.