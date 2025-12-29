CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Электроника
|

В России создан квантовый компьютер на кусептах

Ученые из Российского квантового центра (РКЦ) представили первый ионный квантовый компьютер на кусептах — квантовую систему, оперирующую сразу семью уровнями квантовых состояний. Новая архитектура позволила построить процессор эквивалентный 72 кубитам и обеспечить рекордную для квантовых систем такого масштаба точность двухкубитных операций. Об этом CNews сообщил представитель РКЦ.

В классических вычислениях минимальной единицей информации является бит, принимающий значение 0 или 1. Квантовые компьютеры оперируют кубитами, способными находиться в двух состояниях одновременно — и 0, и 1. Однако квантовые системы могут масштабироваться не только за счет увеличения числа кубитов, но и благодаря наращиванию их уровней. Многоуровневые квантовые кубиты называют кудитами, и каждый их них имеет собственное название в зависимости от числа уровней. Трехуровневые кудиты — кутриты, четырехуровневые кудиты — кукварты. В представленном процессоре на основе 26 ионов кальция впервые в России реализованы семиуровневые кудиты — кусепты, способные принимать значения от 0 до 6.

Для построения процессора команда во главе с Кириллом Лахманским в рамках российского квантового проекта разработала специализированные лазерные системы и сложную оптическую архитектуру, а также усовершенствовала управляющую электронику и программное обеспечение. В ходе контрольного эксперимента по дорожной карте развития квантовых вычислений исследователи реализовали на новом компьютере однокубитные и двухкубитные операции, средняя точность которых составила 99,92% и 96,5% соответственно.

В ближайшей перспективе исследователи планируют приступить к интеграции поверхностных ионных ловушек, что позволит обеспечить индивидуальный контроль каждого иона и дополнительно повысить точность вычислений.

«Развитие квантового компьютера не сводится к механическому наращиванию числа кубитов. Уже на ранних этапах команда должна думать наперед о том, как выбранная архитектура будет масштабироваться в будущем и не приведет ли она к технологическому тупику. Кубиты — это один путь, кудиты — другой. Состоятельность многоуровневого подхода мы показали еще в 2021 г., когда Российский квантовый центр впервые реализовал систему из двух куквартов, эквивалентную четырем кубитам. Всего за четыре года нам удалось во много раз увеличить вычислительную мощность и перейти к прототипу, эквивалентному 72 кубитам», — отметил Максим Острась, генеральный директор Российского квантового центра.

«Чем более сложные квантовые системы мы создаем, тем ближе подходим к их практическому применению в индустрии. Ключевое преимущество процессора на кусептах — удобство масштабирования: мы можем кратно наращивать вычислительную мощность как за счет увеличения числа уровней кудитов, так и за счет числа ионов. В начале следующего года мы планируем приступить к реализации алгоритма MaxCut для решения фундаментальной задачи комбинаторной оптимизации, имеющей важное значение для логистики, проектирования сетей и статистической физики», — отметил Кирилл Лахманский, руководитель научной группы Российского квантового центра по созданию квантового компьютера на холодных ионах.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Полностью избавиться от зависимости от иностранного ПО до сих пор не удалось

Браузер Chrome станет платным. Но только частично

Data-mesh: определен главный тренд в области хранения и доступа к данным

Крупный ИТ-холдинг заработал 3 миллиарда, продав акции российского «убийцы» VMWare

Меньше рутины, больше инженерного творчества: Антон Атоян, «СберТех», — о том, как ИИ меняет разработку

Чиновники поспорили, нужно ли энергетикам самим заниматься импортозамещением ПО

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор HUAWEI WATCH Ultimate 2: ультимативные флагманские часы

Обзор робота-пылесоса TROUVER E30 Aqua: технологичный помощник в мире чистоты

Робот-пылесос DEEBOT X11 OmniCyclone от ECOVACS Robotics: высокая производительность и неограниченная автономность

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще