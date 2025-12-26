CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения
|

«Национальное бюро информатизации» внедрила систему управления сбытом электроэнергии ЕMAS.Trade для АО «Концерн Росэнергоатом»

Компания «Национальное бюро информатизации» (АО «НБИ») внедрила систему управления сбытом электроэнергии ЕMAS.Trade для АО «Концерн Росэнергоатом». Решение на базе платформы EMAS.Trade введено в промышленную эксплуатацию и используется в процессах работы на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ). Проект реализован в рамках государственной программы импортозамещения и обеспечил технологическую независимость от зарубежного программного обеспечения. Об этом CNews сообщили представители АО «НБИ».

В рамках проекта команда АО «НБИ» создала единый цифровой контур для поддержки энерготрейдинга. Система охватывает ключевые этапы работы на рынке: сбор и обработку данных от инфраструктурных организаций, аналитическую поддержку принятия решений, автоматизированную подготовку и подачу ценовых заявок, коммерческую диспетчеризацию, а также формирование регламентной и управленческой отчетности.

Платформа EMAS.Trade полностью соответствует действующим правилам ОРЭМ и интегрирована с корпоративными информационными системами концерна, включая контуры учета выработки и финансового планирования. Это позволило устранить разрывы между операционными и управленческими данными, повысить прозрачность бизнес-процессов и скорость принятия управленческих решений.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Творчество вместо знаний: что такое вайб-кодинг, о котором говорит все мировое ИТ сообщество

Операторы связи в России начали использовать нейросети для привлечения новых абонентов

Новый рекорд: месячная аудитория CNews выросла до 5,95 млн человек

Россияне за рубежом смогут пользоваться «Госуслугами»

Игорь Вороной, «Финтех-маркет»: Автоматизация кредитных заявок сокращает время одобрения с 10 минут до 15 секунд

Разыскиваемому в США хакеру предъявлено обвинение в России. Ему грозит 18 лет

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Робот-пылесос DEEBOT X11 OmniCyclone от ECOVACS Robotics: высокая производительность и неограниченная автономность

Лучшие гаджеты для создания новогоднего настроения: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer TravelMate P6 14 AI: мощный и легкий бизнес-помощник

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще