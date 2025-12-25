ПИК запускает программы по системе Физтеха для школьников

ПИК совместно с Фондом развития Физтех-школ (ФРФШ) при поддержке МФТИ запускают инженерно-технические программы дополнительного образования для школьников. В 2026 г. в новой школе жилого проекта «Никольские луга» будет открыта «Лаборатория ПИК», где начнется обучение по робототехнике, программированию, 3D-прототипированию, работе с IoT-устройствами и цифровому производству на оборудовании с ЧПУ. Об этом CNews сообщили представители компании ПИК.

Программы дополнительного образования разработаны совместно с отраслевыми партнерами, включая компании из сферы ИT, робототехники и цифрового производства. Такой подход обеспечивает соответствие актуальным требованиям технических вузов и рынку высоких технологий, инженерии и ИT.

Курсы выстроены в единую траекторию и рассчитаны на учащихся с первого по 11 класс. Полученные навыки применимы в учебе и в реальной жизни: дети учатся осознанно использовать знания по физике, информатике, геометрии и понимать, как работают современные технологии — от датчиков в лифте до систем «умного дома». В дальнейшем выпускники программы смогут выбрать профессии в робототехнике, ИT, цифровом производстве, разработке IoT-устройств.

Ключевая особенность всех программ — проектный подход. По итогам обучения каждый ученик разработает и защитит собственную работу. Эта работа не только закрепляет полученные знания, но и учит формулировать задачи, искать нестандартные решения и грамотно презентовать свои идеи. Эти навыки являются важнейшими для любой будущей профессии.

Отдельное внимание уделяется подготовке кадров. Преподавателями в «Лаборатории ПИК» станут учителя школы, прошедшие специальное обучение и курсы повышения квалификации по системе Физтеха, чтобы обеспечить высочайший уровень преподавания и практической направленности занятий.

Запуск первых совместных программ дополнительного образования по системе Физтеха в рамках «Лаборатории ПИК» — часть масштабного сотрудничества компаний. В ноябре МФТИ, ПИК и Фонд развития Физтех-школ (ФРФШ) подписали соглашение о создании современных образовательных экосистем.

Новая школа на территории проекта ПИК «Никольские луга» практически достроена и откроется в 2026 г. В ней появятся лабораторные практикумы по химии, биологии и физике, ИT-полигон, пространство для робототехники, два спортивных зала и большой стадион с футбольным полем и площадками для игровых видов спорта.