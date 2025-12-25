CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Fix Price оптимизирует процесс поставок из Китая

ПАО «Фикс Прайс» модернизировала внутренний ИТ-сервис для работы с маркированной продукцией китайских поставщиков. Сеть Fix Price сотрудничает с поставщиками из Китая. Все импортируемые ими товары должны отвечать нормам и требованиям Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и законодательств стран присутствия сети. Контролировать это соответствие помогает маркировка. Об этом CNews сообщили представители Fix Price.

Для маркировки сотрудники ритейлера и их китайские партнеры используют разработанный Fix Price ИТ-сервис, обновление которого помогло оптимизировать процесс поставок.

Новая версия ИТ-сервиса обеспечивает интеллектуальный контроль процессов уже на начальном этапе товаропроводящей цепи и для ритейлера, и для его партнеров в Китае. Теперь Fix Price получает от поставщиков информацию о статусе марки товаров и о каждой поставке в режиме реального времени.

В обновленном сервисе организована совместная онлайн-работа команд компании и партнеров. Это позволяет полностью синхронизировать действия, обеспечивая гибкое управление процессами отгрузки контейнеров и работы с артикулами.

Уже сейчас компания может отследить прямые результаты обновления ИТ-сервиса для бизнеса: сокращено число ошибок на этапе формирования поставок и потенциальных издержек при приемке товаров на складах Fix Price; минимизированы потенциальные риски непрохождения таможни из-за некорректных данных; рутинные действия автоматизированы; выросла скорость и точность важных процессов поставок; информация для принятия решений стала более прозрачной.

«Мы сфокусированы на том, чтобы поддерживать сквозную видимость процессов. Будем развивать проект и дальше – при этом уже сейчас мы видим в том числе экономические результаты оптимизации поставок, которые позволяют нам снижать издержки, что особенно важно для сети фиксированных цен», – сказал Андрей Головкин, генеральный директор компании СРТ – генподрядчика Fix Price по ИТ.

