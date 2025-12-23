Сотрудники «Северстали» разработали решения на основе генеративного ИИ для ежедневных задач

«Северсталь» завершила корпоративный конкурс «Лидеры металлургИИ», объединивший сотрудников компании для разработки решений на основе генеративного искусственного интеллекта. Участники не только предложили креативные идеи, но и самостоятельно создали рабочие прототипы ИИ-агентов, которые в будущем могут изменить подходы к решению бизнес-задач.

Конкурс собрал 429 заявок, из которых во второй этап прошли 217 проектов. Сотрудники разных подразделений, объединившись в команды, проходили специальное обучение использованию больших языковых моделей для разных задач, работе с внутренней платформой генеративного ИИ «ДаВинчи», работе с платформой для автоматизации рабочих процессов n8n, а также эффективной презентации решений перед жюри. В течение трех недель команды своими силами и с консультационной поддержкой трекеров из ИТ-функции компании разрабатывали прототипы решений.

В финале конкурса, после нескольких этапов отбора жюри, семь лучших команд представили свои проекты перед топ-менеджментом компании, включая председателя совета директоров «Северстали» Алексея Мордашова. Победители разделили денежный приз в размере 1 млн руб. При оценке проектов учитывались их экономический эффект, степень готовности прототипа и сложность внедрения целевого решения в процессы компании.

Первое место и 500 тыс. руб. получила команда дирекции по закупкам и дирекции по инвестициям, которая предложила ИИ-ассистента для проверки смет подрядчиков и повышения эффективности тендерных процедур. Второе место и 300 тыс. руб. получила команда дирекции по работе с персоналом и «Северсталь-инфокома», разработавшая ИИ-помощника для формирования персонального трека развития сотрудника. Третье место и 200 тыс. рублей получила команда дирекции по развитию продуктов и решений и «Северсталь Дистрибуции», чей ИИ-помощник генерирует быстрые и качественные ответы по продуктам и решениям для сотрудника продаж. Также среди проектов были представлены ассистенты для анализа корневых причин простоев оборудования, для повышения скорости разработки цифровых продуктов, для создания документации в сфере охраны труда и промышленной безопасности, а также помощник менеджера по продажам для анализа заявок клиентов.

«Цели ИТ-функции и HR в случае с генеративным ИИ идеально совпадают: это не только внедрение передовых технологий, но и повышение эффективности работы сотрудников. Он помогает автоматизировать рутинные задачи, освобождая время для более творческой и стратегической работы, а также делает труд каждого сотрудника более комфортным и осмысленным. Конкурс стал площадкой, где сотрудники не только узнали, как ИИ может помочь в их ежедневной работе, но и сами создали свыше 200 прототипов ассистентов, которые уже сейчас могут приносить пользу их коллегам. Мы уверены, что знания и навыки, которые участники получили в ходе мероприятия, станут важным шагом к созданию среды, где технологии помогают людям», – сказала директор по работе с персоналом «Северстали» Татьяна Полетаева.

«Конкурс «Лидеры металлургИИ» стал для нас первым опытом проведения подобных масштабных соревнований внутри компании, и его результаты превзошли ожидания. Мы собрали много интересных идей применения генИИ в корпоративных процессах и на производстве, а на предзащитах увидели серьезные проработанные проекты со значительным потенциальным экономическим эффектом. Важно, что текущий технологический ландшафт компании позволяет создавать ИИ-агентов без навыков программирования. Собранные решения войдут в портфель проектов с генеративным ИИ на 2026 г. по каждой функции компании», – сказал руководитель кластера «Стратегии и новые технологии» «Северсталь-инфокома» Владимир Сидоров.