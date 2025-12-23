Депозитарии смогут увеличить производительность благодаря микросервисной архитектуре от «Диасофт»

Приток частных инвесторов и активность на рынке IPO привели к резкому росту биржевых операций и существенному повышению нагрузки на расчетно-клиринговую и депозитарную инфраструктуру. В связи с этим остро встал вопрос обработки возросших объемов операций в депозитарных системах.

Компания «Диасофт» перевела на микросервисную архитектуру решение «Депозитарий» (Digital Q.Custody). Решение предназначено для автоматизации бизнес-процессов по учету/хранению ценных бумаг и дает возможность наращивать производительность на фоне увеличивающихся объемов фондовых операций. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Михаил Оболенцев, ведущий бизнес-архитектор продуктового направления «Депозитарий»: «Микросервисная архитектура остается одним из ключевых трендов рынка, она доказала свои преимущества перед монолитами благодаря гибкости, масштабируемости и удобству модернизации. Именно такие решения соответствуют актуальным стандартам ИT-индустрии. Обновив «Депозитарий», «Диасофт» представил рынку современное, надежное, удобное и устойчивое к нагрузкам решение. Оно отвечает требованиям цифровой трансформации за счет интегрированных low-code инструментов для кастомизации продукта под особенности бизнеса клиента».

Наличие комплектов готовых бизнес-процессов под разные потребности компаний – одно из ключевых преимуществ решения. Для этого «Депозитарий» интегрирован с технологической платформой Digital Q.BPM (входит в экосистему low-code разработки микросервисных программных продуктов Digital Q). Платформа обеспечивает весь необходимый функционал для автоматизации бизнес-процессов на всех стадиях его жизненного цикла: от проектирования до сопровождения и централизованного управления. Это играет важную роль в обеспечении высокой производительности депозитариев в связи со значительным ростом активности на фондовом рынке.

Решение «Депозитарий» позволяет без ограничений осуществлять следующие депозитарные операции: отражение итогов торгов на торговых площадках фондовых бирж; расчеты по ценным бумагам по внебиржевым сделкам; движение ценных бумаг по неторговым поручениям депонентов; учетные операции по иным регистрам депозитарного учета.

Кроме того, решение обладает такими функциональными возможностями как: проведение регулярной сверки остатков и операций с выписками вышестоящих учетных организаций (депозитариев, регистраторов); подготовка отчетов и предоставление выписок из учетной системы депозитария; ведение журналов операций, доходов по ценным бумагам, входящих и исходящих документов (согласно Положению Банка России №542-П); тарификация оказанных услуг и учет вознаграждения депозитария в зависимости от условий обслуживания депонента; ведение анкет депонентов; rомплексная обработка корпоративных действий эмитентов (от информирования депонентов до распределения доходов по ценным бумагам) благодаря связанному продукту «Корпоративные действия».

Решение «Депозитарий» интегрируется в любой ИT-ландшафт финансовых организаций. Благодаря микросервисной архитектуре сокращаются сроки его внедрения и снижаются затраты на обслуживание инфраструктуры.