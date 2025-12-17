CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Эксперты «К2Тех» назвали главные барьеры внедрения MES в промышленности

В последние годы крупные отечественные производители активно внедряют цифровые инструменты управления заводами. Так, среди 50 опрошенных «К2Тех» ИТ-директоров крупного бизнеса 85% имеют опыт цифровизации, однако просчитать экономические эффекты внедрения может лишь каждый четвертый. В компании отмечают, что ключевые препятствия цифровизации связаны с неподготовленностью процессов, сопротивлением сотрудников и разрозненной ИТ-инфраструктурой. Об этом CNews сообщили представители «К2Тех».

По наблюдениям аналитиков «К2Тех», интерес бизнеса к MES-системам растет год к году: предприятия хотят видеть производство в режиме реального времени, точнее планировать загрузку, снижать количество бракованной продукции и управлять, опираясь на корректные данные. Главным же препятствием при внедрении технологий остается неподготовленность производства. Многие компании пытаются внедрять MES, не имея описанных и стабильно работающих процессов. Не меньшую роль играет человеческий фактор — сотрудники воспринимают MES как угрозу привычной работе. Сложности добавляет и интеграция с существующим ИТ-ландшафтом: ERP, SCADA и другими системами. Интерес к MES-системам в промышленности растет, однако фактический уровень их внедрения на российских предприятиях пока не превышает 25% и в ряде отраслей близок к нулю.

«Там, где подготовка к внедрению решения проведена качественно, MES обеспечивает ощутимый экономический эффект. Предприятия фиксируют снижение брака за счет раннего выявления отклонений и оперативных уведомлений операторов. Прозрачность операций делает производство предсказуемым: руководители видят, сколько времени занимают технологические этапы, где возникают простои и что влияет на загрузку оборудования. Это дает возможность корректировать планы и системно управлять ресурсами», — отметил Иван Балашов, руководитель направления Цифровое производство «К2Тех».

Эксперты подчеркивают: успех внедрения зависит не от функционала системы, а от готовности предприятия перестроить работу. Именно при таком подходе цифровизация способна стать инструментом роста компании. Практика внедрений «К2Тех» это подтверждает. Например, крупное производственное предприятие после запуска MES-системы сократило время реакции на технологические отклонения, что привело к росту выпуска маржинальной продукции на 17%.

