Группа Rubytech, Positive Technologies и МЭИ создают унифицированное решение для ТЭК на базе открытой платформы АСУ ТП

Крупные энергетические компании сталкиваются с необходимостью эксплуатации и поэтапной замены устаревших или импортных систем управления. Запрос рынка заключается в обновлении прикладного энергетического ПО и в получении целостного, верифицированного решения, которое избавляет от необходимости самостоятельной интеграции и поддержки разнородных технологических компонентов — от аппаратной платформы и системного ПО до средств кибербезопасности.

В рамках стратегии развития открытой платформы промышленной автоматизации участники рабочей группы О АСУ ТП, группа Rubytech, Positive Technologies и МЭИ, заключили трехстороннее соглашение об объединении усилий по разработке семейства надежных программно-аппаратных систем для применения в промышленных сетях. Соответствующий документ был официально подписан на международном форуме «Электрические сети – 2025».

Согласно дорожной карте развития и практической апробации платформы О-АСУ ТП Машина управления технологическими процессами Скала^р МСП.ТП (ранее ПАК Скала^р АСУ ТП) является базовым инфраструктурным решением. Этот программно-аппаратный комплекс, впервые представленный на ЦИПР 2025, разработан с учетом концепции Secure by Design на базе решений Positive Technologies, что обеспечивает встроенную информационную безопасность на всех уровнях архитектуры Машины и делает ее подходящим инструментом для импортозамещения.

Кроме того, в рамках ЦИПР 2025 Positive Technologies совместно с МЭИ презентовали цифровой двойник энергосистемы — уникальный инструмент, значительно расширяющий возможности мониторинга и управления в энергетической отрасли.

В ходе реализации трехстороннего партнерства между Группа Rubytech, Positive Technologies и МЭИ планируется дополнить платформу промышленной автоматизации профильными технологиями и решениями на базе цифровых двойников, что повысит ее универсальность и расширит сферу применения. Благодаря кооперации партнеров рынок получает надежный ИТ-продукт, полностью соответствующий задачам модернизации высоконагруженной инфраструктуры, что обеспечивает основу для безопасной цифровой трансформации объектов КИИ в энергетической отрасли.

«Если ранее открытая платформа АСУ ТП рассматривалась преимущественно как решение для промышленного сектора, то сейчас формируется понимание, что такие системы могут найти применение в энергетике, транспорте и в других отраслях. Это позволяет нам говорить об общем тренде на унификацию решений и масштабируемость технологий», — говорит Михаил Гилязов, директор по работе с ключевыми заказчиками Скала^р (Группа Rubytech).

«Данное соглашение, фактически, создает технологический альянс, нацеленный на глубокую проработку отраслевой специфики с использованием цифровых двойников — стратегической технологии, определяющей будущее ТЭК и отвечающей государственным приоритетам в области кибербезопасности. Перспектива нашего сотрудничества — формирование уникальных комплексных решений, рожденных на стыке экспертизы в киберзащите инфраструктуры, управлении жизненным циклом и передовых практик цифрового моделирования», — отмечает Ильяс Киреев, технический директор по развитию отрасли, Positive Technologies.

«Стратегическое партнерство МЭИ, Группы Rubytech и Positive Technologies открывает новый этап в цифровизации энергетики. На базе нашей уникальной разработки —ЦДЭС (Цифровые Двойники Энергосистем) — мы создадим защищённые и высокопроизводительные решения для отрасли. Однако главный результат этой синергии — возможность совершить качественный прорыв в создании доверенного искусственного интеллекта для электроэнергетики, что является ключевым вызовом в настоящее время», — рассказал проректор по науке и инновациям НИУ «МЭИ» Иван Комаров.