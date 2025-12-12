AUXO и ITKey объявляют о начале стратегического сотрудничества в области развития отечественных ИТ-решений

ITKey, российский разработчик и поставщик решений для построения облачной инфраструктуры, и компания AUXO, системный интегратор и эксперт в области цифровой трансформации промышленности, заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Совместная работа будет направлена на создание комплексных предложений для промышленных предприятий, включающих поставку, внедрение и сопровождение отечественных ИТ-решений, полностью соответствующих требованиям импортонезависимости и технологического суверенитета. Об этом CNews сообщили представители ITKey.

В рамках сотрудничества AUXO будет представлять решения ITKey на рынке и выстраивать взаимодействие с клиентами из ключевых отраслей — металлургической, энергетической и химической. Объединяя экспертизу обеих компаний, клиенты AUXO получат комплексные решения, сочетающие современные инфраструктурные технологии и глубокие отраслевые знания, что позволит повысить эффективность и устойчивость их ИТ-ландшафтов.

Стороны уже согласовали подписание партнерской оферты и приступили к формированию плана работы с потенциальными заказчиками. Партнерство станет важным этапом в развитии экосистемы ITKey и позволит AUXO расширить свой продуктовый портфель за счет решений KeyStack и KeyVirt, обеспечивающих надежную виртуализацию и эффективное управление вычислительными ресурсами.

«Сотрудничество с ITKey — важный и закономерный шаг для AUXO. Мы видим высокий потенциал решений KeyStack и KeyVirt в задачах цифровизации промышленности и уверены, что их внедрение поможет предприятиям перейти на новый уровень технологической зрелости. Сегодня заказчики ожидают от партнеров не просто поставки программных продуктов, а готовых комплексных решений, адаптированных под их бизнес-процессы и инфраструктуру. Наша цель — не только интегрировать отечественные технологии в существующие ИТ-среды, но и показать, что они способны стать фундаментом устойчивого развития предприятий, повысить надежность и безопасность производственных систем. Мы рассчитываем, что сотрудничество с ITKey даст мощный импульс развитию всей экосистемы российских решений», — отметила Татьяна Кухарева, руководитель партнерского отдела AUXO.

«Для ITKey стратегически важно развивать сеть надежных партнеров, которые не просто внедряют наши продукты, но и создают вокруг них дополнительную ценность для заказчика. AUXO - это сильная инженерная команда с глубоким пониманием задач промышленного сектора, умеющая говорить с клиентом на одном языке и решать реальные производственные проблемы. Уверен, что совместные проекты с AUXO станут примером успешной интеграции и продемонстрируют зрелость российской ИТ-инфраструктуры», — сказал Вячеслав Самарин, коммерческий директор ITKey.