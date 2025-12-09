CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Альфамонолит» анонсирует дебютный выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) на платформе Токеон

«Альфамонолит» объявляет о запуске первого выпуска цифровых финансовых активов (ЦФА) на платформе Токеон. Об этом CNews сообщили представители «Альфамонолит».

Выпуск «Альфамонолит-1» будет размещаться с 5 по 19 декабря 2025 г. и предусматривает выпуск 100 тыс. ЦФА номиналом 1 тыс. руб. за единицу.

ЦФА оформлены в форме простого денежного требования и предполагают регулярные ежемесячные выплаты. Первая выплана назначена на 19 января 2026 г. и составит 19,53 рубля на 1 ЦФА. Полное погашение по номиналу планируется 18 июня 2026 г. Доходность составляет 23% годовых, что делает инструмент привлекательным для инвесторов, ориентированных на фиксированный доход.

Условия для инвесторов

В приобретении ЦФА могут участвовать физические и юридические лица. Минимальный порог входа — 1 тыс. руб., что позволяет инвестировать небольшими суммами. Покупка осуществляется онлайн на платформе Токеон, регистрация занимает несколько минут и не требует дополнительных гарантий или обеспечения.

Цели привлечения и планы

Средства планируется направить на масштабирование операционной деятельности, развитие логистической инфраструктуры и расширение поставок. Запуск дебютного выпуска станет основой для последующих траншей, которые компания планирует рассматривать в рамках долгосрочной программы объёмом до 500 млн руб.

Генеральный директор «Альфамонолита»: «Выбор цифрового формата заимствований соответствует стратегическому курсу компании на технологичность и гибкость. ЦФА позволяют привлекать капитал быстрее и прозрачнее, а инвестору дают понятный инструмент с регулярными выплатами и низким порогом входа. Мы рассматриваем этот выпуск как первый шаг в направлении дальнейшего развития программы цифрового финансирования».


